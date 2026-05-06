¿Cómo obtener entradas gratis para “Sueños de una Princesa”?

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¿Cómo obtener entradas gratis para “Sueños de una Princesa”?

Un musical para disfrutar en familia. Tarjeta Libre lo invita a disfrutar de “Sueños de una Princesa”.

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El musical "Sueños de una Princesa" se presentará únicamente durante mayo, en el Teatro Don Juan, zona 1. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de video)

“Sueños de una Princesa” es un musical que integra cuentos de hadas clásicos, música en vivo, cantantes, coreografías y efectos especiales para disfrutar con toda la familia, todo en el escenario del Teatro Don Juan, en el Centro Histórico.

Con Tarjeta Libre puede obtener dos entradas por el precio de una. Además, podrá participar en promociones de entradas gratis para suscriptores. El precio normal de los boletos es de Q125 en preventa y Q150 el día del evento.

La obra se presenta todos los domingos de mayo del 2026 en el Teatro Don Juan, 7a. avenida 5-37, zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Las próximas funciones serán los domingos 10, 17, 24 y 31 de mayo, a las 16 horas.

Para más información puede comunicarse al WhatsApp del Teatro Don Juan: 5264-6111, o ingresar a tarjetalibre.com.gt para conocer más promociones y beneficios de Tarjeta Libre.

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Fecha

Domingos 10, 17, 24 y 31 de mayo del2026

Hora

16 horas

Lugar

Teatro Don Juan, 7a. avenida 5-37, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Entradas:

  • Q125 en preventa
  • Q150 el día del evento
  • 2x1 con Tarjeta Libre

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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