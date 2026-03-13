Concierto de marimba, piano y percusión: Trío Chapimarimbo se presentará en el Club Alemán

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Concierto de marimba, piano y percusión: Trío Chapimarimbo se presentará en el Club Alemán

Un peculiar trío con piano, marimba y percusión ofrecerá un concierto gratuito en el Club Alemán. Conozca más detalles de la presentación.

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Concierto de marimba, piano y percusión: Trío Chapimarimbo se presentará en el Club Alemán

La marimba se hará acompañar de piano y percusión, en este concierto especial que ofrecerá el Trío Chapimarimbo. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Piano, marimba y percusión, tres instrumentos que suelen ser protagonistas por sí solos, se unen en el Trío Chapimarimbo, que ofrecerá un concierto especial en el Club Alemán.

Con el tema Travesía sonora, la velada forma parte de la Temporada de las Noches de Música de Cámara, que presenta diversas propuestas musicales en las instalaciones del Club Alemán.

En esta ocasión participarán los músicos André Carvajal, en la percusión; Álvaro Méndez, en la marimba, y Darío Hernández, en el piano, quienes crean armonía en este trío especial.

El concierto se celebrará el miércoles 18 de marzo, a las 19 horas, en el Club Alemán, 3a. calle 13-89, zona 15, Ciudad de Guatemala. Entrada gratuita.

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Fecha

Miércoles 18 de marzo de 2026

Hora

19 horas

Lugar

Club Alemán, 3a. calle 13-89, zona 15, Ciudad de Guatemala

Precio

Entrada gratuita

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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