La Copa Herbalife culmina su IV edición con el dominio de Estados Unidos

La Copa Herbalife llegó a su fin con una jornada de definiciones que estuvo a la altura de las expectativas. Tras una semana repleta de tenis competitivo y encuentros emocionantes, las canchas del Club Alemán fueron testigo de dos finales que demostraron el elevado nivel de los participantes.

Las finales arrancaron puntualmente a las 9:00 horas con intensidad y emoción. Los encuentros regalaron momentos memorables y confirmaron el alto nivel competitivo de los jóvenes tenistas que participaron en el torneo internacional.

El torneo congregó a talentos juveniles provenientes de más de 20 países alrededor del mundo, generando un valioso intercambio cultural y deportivo que contribuyó a elevar el nivel del tenis juvenil en Guatemala y Centroamérica.

Final femenina: Mendell se lleva el título

La norteamericana Ellery Mendell, de 16 años, dominó de principio a fin a la kazaja Amina Nurmakhan, de 14 años. La estadounidense impuso su ritmo con un tenis sólido desde el fondo de la cancha y cerró el encuentro 6/2 6/0 para coronarse campeona.

Este título representa el segundo consecutivo para Mendell en Guatemala, ya que la semana anterior se había coronado también en la Copa Mundo Maya. La joven tenista completó así una gira perfecta por territorio guatemalteco con dos campeonatos.

Ellery Mendell, de 16 años se coronó campeona de la. categoría femenina de la Copa Herbalife IV. (Foto Prensa Libre: Rackets& Golf Comunicación).

Final masculina: Aryan se impone en tres sets

La definición masculina entre los estadounidenses Dhakshish Aryan y Colter Amey ofreció un verdadero espectáculo. El partido fue intenso con golpes potentes, rallies extensos y puntos brillantes que mantuvieron en vilo a los espectadores.

Aryan tomó el primer set 6/4, pero Amey reaccionó en el segundo para igualarlo 6/3 y forzar el tercer parcial. En el set definitivo, Aryan demostró su temple y dominó ampliamente 6/1 para asegurar el campeonato en una final memorable.