Copa Herbalife 2026 define a ocho clasificados rumbo al título

La Copa Herbalife es uno de los torneos juveniles más importantes de la región, ya que brinda a los jóvenes talentos la oportunidad de ganar experiencia internacional y sumar puntos ITF para sus carreras en el tenis.

Este es un torneo categoría J60, lo que significa que otorga 60 puntos ITF al campeón de singles, con una distribución decreciente en las rondas posteriores (36 al finalista, 18 a los semifinalistas, etc.). Está dirigido a jugadores menores de 18 años que compiten por mejorar su ranking mundial juvenil.

Este domingo 15 de febrero, finalizaron las clasificaciones, otorgando cuatro plazas en la rama masculina y cuatro en la femenina para el cuadro principal.

En la rama masculina: Luiz Filisberto, de Brasil, quien venció 6-1, 7-5 a su compatriota Joao Pires; el estadounidense Mathias Mendez, con un resultado de 6/4 6/2 ante el brasileño Lucas Pomtes; el estadounidense Shrriman Narayanan, quien superó al guatemalteco Antonio Castellanos 6-1, 6-4, 10-2; y Joao Jardim, de Brasil, quien se impuso 7/3 6/3 a su compatriota Gabriel Borgues.

En la rama femenina se clasificaron: Ariana Deb-Baruah, de Canadá, quien venció a Mia Marroquín, de Estados Unidos, 6-4, 6-2; la hondureña Isabel Pinto, quien se impuso a Nicole Javadya, de Canadá; la canadiense Julia Ionescu, quien derrotó a Paulina Herrera, de Guatemala, 6-1, 6-0; y Eva Haberjan, de Estados Unidos, quien superó a Ambra Marsiletti, de Argentina.

La Copa Herbalife promete partidos de alto nivel en su IV edición. Reúne a talentos internacionales y a decenas de jugadores de más de 20 países, generando intercambio cultural y deportivo, además de elevar el nivel del tenis juvenil en Guatemala y Centroamérica.