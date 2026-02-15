Viviana Aroche impone nuevo récord nacional y centroamericano en media maratón de Barcelona

Viviana Aroche escribió una nueva página dorada en la historia del atletismo guatemalteco. La fondista nacional impuso este domingo 15 de febrero un nuevo récord nacional y centroamericano en la media maratón de Barcelona con un tiempo de 1:11:27, consolidándose como la mejor exponente de Guatemala en los 21 kilómetros.

La atleta chapina firmó una actuación sobresaliente en territorio español que no solo la posiciona como referente nacional, sino que también la coloca como la mejor corredora de Centroamérica en la distancia. El crono alcanzado en Barcelona confirma el crecimiento sostenido de Aroche y el alto nivel con el que está compitiendo en el plano internacional.

Aroche demostró gran solidez desde los primeros kilómetros de la competencia. La guatemalteca mantuvo un ritmo competitivo durante todo el recorrido y logró una marca que supera los registros anteriores en la categoría, tanto a nivel nacional como regional.

Sensaciones durante toda la carrera

"Antes que todo, agradezco a Dios por permitirme llegar a la meta sin ninguna novedad y cumpliendo mi objetivo. Una carrera que se me dio muy bien desde el principio hasta el final, con sensaciones súper buenas en todo momento", expresó Viviana Aroche tras completar los 21 kilómetros.

La fondista compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales donde relató la experiencia vivida en Barcelona. "Durante el recorrido hubo gente animándome y ver la bandera de Guate me llenó el corazón... ¡qué lindo vivir eso!", escribió la atleta sobre el apoyo que recibió de guatemaltecos presentes en la carrera europea.

El nuevo récord marca 1:11:27, un registro que representa un paso firme en la proyección deportiva de Aroche. "Así queda el récord nacional y ahora también récord centroamericano. Cada vez más cerca de donde quiero llegar", afirmó la corredora chapina sobre sus aspiraciones a futuro.

Diez años de trabajo con su entrenador

Viviana Aroche destacó la importancia de su relación de trabajo con su entrenador, con quien lleva más de una década colaborando. "Esta dupla que tenemos es estupenda: 10 años y un par de meses trabajando juntos. Súper agradecida por el trabajo y la dedicación que él pone en mí", expresó la atleta sobre la clave de su éxito.

La fondista también agradeció el respaldo de su familia y de todos los guatemaltecos que le enviaron mensajes de apoyo antes y después de la competencia. "Gracias, familia, por estar siempre pendiente. Gracias a toda la gente linda de Guatemala por sus buenas vibras", escribió emocionada en sus redes sociales.

Este récord llega apenas semanas después de que Aroche conquistara la tradicional carrera Max Tott en la Ciudad de Guatemala. La atleta chapina también se ha destacado en la reconocida 21K de la Ciudad de Guatemala, donde ha demostrado su dominio en pruebas de alto nivel.

Con cada competencia, Viviana Aroche continúa ampliando su legado y demostrando que el atletismo guatemalteco atraviesa un momento destacado gracias al talento y la disciplina de sus principales figuras. La marca de 1:11:27 no solo representa un nuevo récord centroamericano en media maratón, sino que también confirma a Viviana Aroche como una de las mejores corredoras de fondo de la región.