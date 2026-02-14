Copa Mundo Maya consolida su nivel con finales vibrantes del tenis juvenil

La adrenalina comenzó a sentirse desde el primer saque en la gran jornada de finales de la Copa Mundo Maya. La rama femenina abrió el telón con un choque cargado de intensidad entre la estadounidense Ellery Mendel (ranquin ITF 746) y la mexicana Romina Domínguez (ranquin ITF 334), quien llegaba como favorita por su mejor posición en el escalafón mundial juvenil de la International Tennis Federation.

Pero en la cancha los números quedaron a un lado. Mendel mostró carácter, temple y un tenis agresivo que marcó diferencia desde el inicio. Con determinación y precisión, dominó los intercambios y silenció cualquier pronóstico previo, imponiéndose con autoridad por 6-1 y 6-2. Cada punto ganado fue una declaración de confianza, dejando claro que el espíritu competitivo puede superar cualquier estadística.

La emoción no dio tregua y la final masculina elevó aún más la temperatura del ambiente. El guatemalteco Ronaldo Cotom (ranquin ITF 472) salió decidido a dejarlo todo frente al estadounidense Dhakshish Aryan (ranquin ITF 958). Cotom encendió la ilusión local al adjudicarse el primer set 6-3, mostrando solidez desde el fondo de la cancha y valentía en los momentos clave.

Sin embargo, el segundo set fue una auténtica batalla. Con el marcador 4-4, Cotom tuvo oportunidades claras de quiebre que pudieron cambiar la historia del partido, pero no logró concretarlas. Aryan resistió la presión, volteó el parcial 7-5 y, con ese impulso anímico, tomó el control del encuentro.

El golpe fue duro para el nacional, y el estadounidense aprovechó el momento para cerrar con contundencia el set definitivo por 6/0, en un desenlace tan vibrante como implacable.

Más allá de los resultados, la Copa Mundo Maya sigue consolidándose como una plataforma de proyección internacional, sumando puntos para el ranking juvenil de la ITF y reuniendo a las futuras promesas que sueñan con brillar algún día en el circuito profesional de la Association of Tennis Professionals. Cada partido no solo define un campeón, sino que alimenta los sueños de quienes buscan abrirse paso en el tenis mundial.