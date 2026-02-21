Caída y corte en el rostro: el dramático momento de Kamila Sellier en Milano Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 vivieron un momento de tensión este viernes 20 de febrero cuando la patinadora Kamila Sellier sufrió un aparatoso accidente durante la competencia de patinaje de velocidad en pista corta.

La atleta recibió un corte en el rostro provocado por la cuchilla de un patín rival en medio de una caída múltiple.

El incidente ocurrió en los cuartos de final de los 1,500 metros cuando varias competidoras chocaron en el cierre de la carrera. Kamila Sellier cayó al hielo y en medio del accidente recibió el impacto de la cuchilla del patín de la estadounidense Kristen Santos-Griswold en su rostro.

La patinadora quedó tendida en el hielo con una herida visible cerca del ojo izquierdo. La competencia se detuvo de inmediato para que el personal médico ingresara a la pista y brindara atención a la atleta lesionada. Las imágenes del accidente impactaron a los espectadores presentes en el recinto.

Retirada en camilla para evaluación

El personal médico atendió a Sellier directamente sobre el hielo durante varios minutos. La gravedad aparente de la lesión obligó a que la patinadora fuera retirada en camilla del lugar para recibir una valoración médica completa en el área hospitalaria del complejo olímpico.

Las primeras imágenes mostraban sangre en el rostro de la atleta, lo que generó preocupación sobre la severidad del corte. La cercanía de la herida con el ojo izquierdo aumentó la inquietud sobre posibles daños en la vista de la competidora.

Afortunadamente, los reportes médicos iniciales trajeron buenas noticias. Los especialistas confirmaron que el ojo de Kamila Sellier no sufrió ningún daño pese a la cercanía del impacto. La lesión se limitó únicamente a la zona de la mejilla y el párpado, sin comprometer la visión de la patinadora.

Los médicos determinaron que aunque el corte fue aparatoso y requirió atención inmediata, la vista de Sellier nunca estuvo en riesgo real. La atleta se encuentra bajo observación médica pero fuera de peligro tras el impactante accidente en la pista de patinaje.

La gravedad aparente de la lesión obligó a que la patinadora Kamila Sellier fuera retirada en camilla del lugar. (Foto Prensa Libre: Gabriel BOUYS / AFP)

Polémica por descalificación

El accidente también generó controversia respecto a la responsabilidad en el choque. Tras la revisión del incidente, Kamila Sellier fue descalificada de la competencia, una decisión que causó sorpresa entre aficionados y analistas del deporte.

La descalificación generó debate porque aparentemente fue la patinadora estadounidense quien chocó contra Sellier, provocando la caída múltiple que incluyó también a la competidora italiana. La decisión de los jueces de descalificar a la atleta que resultó lesionada dejó dudas sobre los criterios aplicados en el análisis de la jugada.

El dramático accidente pone en evidencia los riesgos del patinaje de velocidad en pista corta, donde las cuchillas afiladas de los patines pueden convertirse en elementos peligrosos durante las caídas y choques entre competidores a alta velocidad.