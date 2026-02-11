Juegos Olímpicos de Invierno: Atletas reportan fallas en las medallas por aparentes rupturas en el enganche

Varios medallistas olímpicos en Milán‑Cortina 2026 reportaron en estos primeros días de competición problemas con las medallas, aparentemente por un enganche demasiado endeble que hace que se suelten con facilidad. Esto preocupa a la organización, que ya está investigando lo sucedido.

La esquiadora estadounidense Breezy Johnson, oro en descenso, fue una de las primeras en expresar su decepción al ver cómo su medalla se separó de la cinta en plena celebración.

“No saltéis si tenéis la medalla colgada. Estoy segura de que alguien la arreglará, no está del todo rota”, comentó en rueda de prensa tras su éxito.

No es la única atleta que ha sufrido problemas. La italiana Lucia Dalmasso, bronce en snowboard en gigante paralelo, contó que se le separó en dos ocasiones. Andrea Francisi, responsable de operaciones de los Juegos Olímpicos de Milán‑Cortina, aseguró, en rueda de prensa, que la organización conoce la situación.

“Hemos visto que algunas medallas se han roto, hemos visto las imágenes y estamos tratando de averiguar en detalle si existe algún problema. Obviamente, estamos prestando mucha atención al tema, ya que la medalla es el triunfo y el sueño de todo atleta”, dijo.

Además, otros atletas que tuvieron problemas con las medallas son la patinadora artística estadounidense Alysa Lui (oro en equipos), el biatleta alemán Justus Strelow (bronce en relevo mixto) y la esquiadora sueca Ebba Andersson (plata en esquí de fondo).