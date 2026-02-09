¿Quién fue el MVP del Super Bowl LX ganado por los Seattle Seahawks?

Los Seattle Seahawks levantaron este domingo el trofeo Vince Lombardi al imponerse con autoridad 29-13 a los New England Patriots en el Super Bowl LX, disputado en Santa Clara, California.

Con una actuación defensiva aplastante, Seattle volvió a coronarse campeón de la NFL por primera vez desde 2014, cerrando así una espera de 12 años para conquistar el segundo título de su historia.

Una defensa dominante que marcó el camino, los Seahawks llegaban como favoritos y no tardaron en demostrar por qué. Su defensa —la mejor del campeonato— impuso condiciones desde el inicio, anulando por completo a la ofensiva de los Patriots y frustrando su intento de conseguir su primer título desde la salida de Tom Brady, en 2020.

New England nunca logró establecer ritmo, mientras Seattle controló el partido en todas las facetas. Fue una exhibición que recordó los mejores tiempos de la Legion of Boom, haciendo imposible que el joven mariscal de campo Drake Maye encontrara espacios y ritmo para revertir la situación.

Kenneth Walker III: un MVP histórico

Curiosamente, el premio al Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl no recayó en ninguno de los mariscales de campo —Sam Darnold (Seattle) y Drake Maye (New England)—, algo que no ocurría desde 2022. El galardón fue para el corredor Kenneth Walker III, figura absoluta del encuentro.

El running back, de 25 años, acumuló 137 yardas por tierra y 26 por recepción, castigando una y otra vez a la defensa de los Patriots. Con su actuación, se convirtió en el primer corredor en ganar el premio desde 1998, cuando Terrell Davis lo consiguió con los Denver Broncos. Su desempeño fue clave para desgastar a New England y mantener a Seattle en control permanente del ritmo del partido.

