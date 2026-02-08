Deporte Internacional
¡Triunfo Arrollador! Los Seahawks se coronan campeones del Super Bowl LX tras vencer a los Patriots
Los Seahawks conquistaron su segundo Super Bowl en su historia con una actuación dominante en el Levi's Stadium. La defensa de Seattle anuló por completo a Drake Maye y los Patriots, mientras que Kenneth Walker III brilló en el ataque.
Seattle Seahawks se coronó campeón del Super Bowl LX al vencer 29-13 a New England Patriots en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. (Foto Prensa Libre: EFE).
Seattle Seahawks se coronó campeón del Super Bowl LX al vencer 29-13 a New England Patriots en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Los Seahawks dominaron de principio a fin con una actuación magistral tanto en defensa como en ataque para levantar su segundo título en la historia de la franquicia.
La victoria fue contundente y nunca estuvo en duda. Seattle controló el partido desde el primer cuarto con su poderosa defensa que anuló por completo al quarterback Drake Maye y la ofensiva de los Patriots, que nunca pudieron encontrar ritmo ni espacios durante toda la noche.
Kenneth Walker III fue la gran figura ofensiva de los Seahawks con 94 yardas por tierra al descanso, el segundo mejor registro de un corredor en una primera mitad de Super Bowl. El running back se postuló como candidato al MVP del partido por su actuación dominante en el juego terrestre.
Seattle dominó desde el inicio
Los Seahawks abrieron el marcador con tres goles de campo consecutivos del pateador Jason Myers. Seattle aprovechó su poderosa defensa para conseguir excelente posición de campo una y otra vez, sumando 3+3+3 puntos para poner el 9-0 al descanso ante unos Patriots completamente anulados.
New England tuvo un primer tiempo de pesadilla. Los Patriots despejaron el balón en sus primeras cinco posesiones, superando récords históricos negativos en una Super Bowl. Drake Maye fue capturado siete veces durante todo el partido por una defensa de Seattle implacable.
El primer touchdown llegó al inicio del tercer cuarto. Sam Darnold conectó con AJ Barner para poner el 19-0 y prácticamente sentenciar el encuentro. La brecha de tres anotaciones con apenas 13 minutos por jugar tenía aroma a definitiva para los Seahawks.
Los Patriots intentaron reaccionar pero tarde
Los Patriots despertaron momentáneamente al inicio del cuarto periodo. Drake Maye sacó dos pases extraordinarios para Mack Hollins, el segundo de 35 yardas para touchdown que puso el 19-7 y metió algo de emoción al partido.
Sin embargo, la defensa de Seattle respondió inmediatamente. Julian Love interceptó un pase desesperado de Maye bajo presión, sofocando el intento de remontada de New England cuando apenas comenzaba. La intercepción devolvió el control total a los Seahawks.
La defensa sentenció con touchdown
El golpe definitivo llegó cuando Uchenna Nwosu interceptó otro pase de Maye y lo regresó hasta la zona de anotación sin oposición. El touchdown defensivo puso el 29-7 y selló la victoria de Seattle con una imagen que resumirá el título de los Seahawks: dominio total.
Rhamondre Stevenson anotó un touchdown tardío para New England que maquilló el marcador final 29-13, pero fue una anotación intrascendente que nadie celebró en los Patriots. Seattle ya estaba preparándose para levantar el segundo trofeo Vince Lombardi de su historia.
Kenneth Walker III y la defensa comandada por Uchenna Nwosu y Julian Love fueron los grandes protagonistas de una noche mágica para Seattle. Los Seahawks levantan su segundo trofeo Vince Lombardi y se consolidan como una de las grandes dinastías del fútbol americano moderno tras esta victoria arrolladora 29-13 en el Super Bowl LX.