La histórica y única participación de Guatemala en unos Juegos Olímpicos de Invierno: Calgary 1988

Este viernes se dio la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano‑Cortina 2026, una ocasión ideal para recordar la histórica participación de Guatemala en la justa invernal.

La edición de este año se celebra del 6 al 22 de febrero en varias sedes del norte de Italia, donde compiten más de 3,500 atletas de 93 países en 114 eventos por medalla.

Milano-Cortina 2026 incluirá 8 deportes y 16 disciplinas olímpicas, entre ellas biatlón, bobsleigh, curling, esquí alpino, esquí de fondo, hockey sobre hielo, patinaje artístico, snowboard y el debutante esquí de montaña. Para esta edición, siete países latinoamericanos buscarán su primera medalla invernal: Argentina, México, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Uruguay.

Guatemala no estará presente en Milano-Cortina 2026. De hecho la delegación guatemalteca solo ha participado una vez en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, hace ya 38 años en una cita que quedó grabada para siempre en los libros de historia del deporte nacional.

Calgary 1988: la hazaña guatemalteca en el hielo

Ese momento único llegó en Calgary 1988, bajo el lema "Can You Feel It". En medio del hielo, la nieve y temperaturas completamente lejanas al clima tropical guatemalteco, el país de la eterna primavera escribió una página histórica en su trayectoria deportiva.

Fue la primera y hasta ahora única vez que Guatemala participó en una cita olímpica de invierno. El 13 de febrero de ese año, la delegación nacional desfiló con orgullo en la ceremonia de apertura, haciendo ondear la bandera azul y blanco en una competencia dominada por potencias del hemisferio norte.

La representación guatemalteca estuvo conformada por seis valientes atletas: las parejas de hermanos Christian y Carlos Andrés Bruderer, Dag y Ricardo Burgos, además de Francisco Alfredo Rego, quien tuvo el honor de ser el abanderado, y Fiamma Smith, la única mujer del equipo nacional.

#TalDiaComoHoy hace 3⃣1⃣ años fue la ceremonia de apertura 🔥 de los Juegos Olímpicos de Invierno de #Calgary1988 ❄. Aquí está la delegación de Guatemala 🇬🇹. @COGuatemalteco pic.twitter.com/dr5W3MYg7j — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 13, 2019

Esquí alpino y esquí de fondo

Los atletas chapines compitieron en dos disciplinas exigentes: esquí alpino y esquí de fondo. Alfredo Rego, Fiamma Smith y los hermanos Bruderer participaron en las pruebas de súper G, slalom y slalom gigante, modalidades técnicas del esquí alpino que requieren gran precisión y velocidad.

Por su parte, los hermanos Burgos vieron acción en esquí de fondo, compitiendo en las pruebas de 15 y 30 kilómetros en campo traviesa. Estas disciplinas demandaban preparación en condiciones completamente distintas a las del territorio guatemalteco, pero los representantes nacionales asumieron el reto con valentía.

Dentro de esa delegación histórica, Francisco Alfredo Rego fue el atleta de mayor edad con 41 años, mientras que Christian Bruderer se convirtió en el más joven al competir con apenas 19 años. La diferencia generacional no impidió que todos dejaran una huella imborrable en la memoria deportiva del país.

El contexto de Calgary 1988

Los Juegos Olímpicos de Invierno Calgary 1988 marcaron un hito al ser la primera ocasión que Canadá acogió una justa invernal. La competencia se celebró del 13 al 28 de febrero con la participación de 57 naciones y 1,426 deportistas de todo el mundo.

Latinoamérica tuvo una presencia significativa en aquella edición. Además de Guatemala, participaron México, Costa Rica, Jamaica (con el famoso equipo de bobsleigh que inspiró la película "Jamaica Bajo Cero"), Bolivia, Chile y Argentina, demostrando que el deporte invernal también podía conquistar corazones tropicales.

Aunque Guatemala no volvió a participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno después de Calgary 1988, aquella delegación de seis valientes atletas dejó un legado de coraje y determinación. Compitieron en condiciones adversas, lejos de casa y en disciplinas poco practicadas en el país, pero escribieron una página única que merece ser recordada con orgullo en la historia del olimpismo guatemalteco.