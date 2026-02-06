Italia inaugura los Juegos Olímpicos de Invierno con una histórica ceremonia en cuatro sedes simultáneas

Italia comenzó a levantar el telón de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina con una ceremonia de apertura celebrada de forma simultánea en cuatro sedes: el estadio milanés de San Siro y las localidades alpinas de Cortina d'Ampezzo, Predazzo y Livigno.

A las 20.00 horas locales de este viernes, con puntualidad, la ceremonia arrancó con decenas de artistas y bailarines sobre el césped de San Siro, donde los primeros compases del espectáculo marcaron ya el tono de la jornada: festejar la belleza y la cultura italiana. Del mito de Cupido y Psique se pasó a la música, con un homenaje a tres de los grandes compositores del país: Verdi, Puccini y Rossini.

Uno de los momentos más esperados ocurrió apenas 15 minutos después del inicio, cuando Mariah Carey apareció en San Siro para cantar en italiano el clásico “Nel blu dipinto di blu” (popularmente conocido como “Volare”), con el que Domenico Modugno ganó el Festival de San Remo en 1958. Luego interpretó en inglés “Nothing is impossible”.

Este fue el preámbulo a la entrada de las autoridades. Si la reina Isabel II llegó al estadio para la apertura de Londres 2012 en un video de ficción guiada por James Bond —encarnado por el actor Daniel Craig—, esta vez fue un tranvía número 26 conducido por el excampeón de motociclismo Valentino Rossi el que transportó al presidente italiano, Sergio Mattarella. Este ocupó el lugar de honor en el palco junto a la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry.

Desfile repartido y doble pebetero

Otros momentos destacados fueron el tradicional desfile de las delegaciones nacionales —realizado por primera vez en cuatro sedes— y el encendido de la llama olímpica, que alimentará dos pebeteros: uno bajo el Arco de la Paz de Milán y otro en la plaza Dibona de Cortina d'Ampezzo.

El desfile simultáneo y los dos pebeteros simbolizan unos Juegos especialmente dispersos, repartidos en tres regiones del norte de Italia y un territorio de 22,000 km². El objetivo de los organizadores fue aprovechar al máximo las instalaciones ya existentes para reducir el impacto económico y ambiental, tras las críticas a ediciones recientes como Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Pekín 2022.

Con su regreso a los Alpes, los Juegos de Invierno recuperan en parte su esencia. Será la tercera edición invernal en territorio italiano, tras Cortina 1956 y Turín 2006, y la cuarta en general, considerando los Juegos de Verano de Roma 1960.

Lindsey Vonn, lista para competir

Horas antes de la ceremonia, la actividad deportiva ya había comenzado en varias disciplinas, pero todas las miradas estaban puestas en Cortina d'Ampezzo y en Lindsey Vonn.

La estrella estadounidense, de 41 años, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha hace una semana en una violenta caída en Suiza, sigue sorprendiendo y mantiene su objetivo de competir este domingo en el descenso, prueba en la que fue campeona olímpica en Vancouver 2010.

Este viernes completó su primer entrenamiento sin inconvenientes, lo que alimenta la esperanza de verla en acción en los que serían sus quintos Juegos Olímpicos.