Super Bowl: Día, hora y dónde ver el partido final de la temporada de la NFL

Este fin de semana se pondrá punto final a una temporada más de la NFL con la disputa del Super Bowl LX, donde los New England Patriots y los Seattle Seahawks lucharán por coronarse como nuevos campeones y levantar el anhelado trofeo Vince Lombardi. Será una reedición del histórico Super Bowl XLIX, en el cual los Patriots se impusieron 28-24 en un cierre dramático que aún permanece en la memoria de los aficionados.

Ambos equipos llegan a esta instancia tras superar duelos intensos en sus respectivas finales de conferencia, demostrando carácter, consistencia y un altísimo nivel competitivo. Tanto Seattle como New England han exhibido una notable capacidad para ajustarse a los retos del calendario, apoyándose en ofensivas explosivas y defensivas que crecieron en los momentos decisivos.

La edición número 60 del Super Bowl se celebrará en el Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers, ubicado en Santa Clara, California. Este moderno recinto ya fue sede del Super Bowl 50 y ahora volverá a albergar el evento deportivo más visto del planeta, ofreciendo una experiencia de primer nivel para los miles de aficionados presentes y los millones que lo seguirán desde sus hogares.

Cada año, el “superdomingo” acapara todos los reflectores, no solo por lo que ocurre dentro del emparrillado, sino también por el esperado espectáculo de medio tiempo, un show que atrae audiencias masivas alrededor del mundo.

Sin embargo, esta edición tendrá un matiz especial: marcará el fin de una era reciente, pues por primera vez en tres años no estarán presentes los Kansas City Chiefs, equipo que dominó el panorama de la NFL en las últimas temporadas. Los Chiefs disputaron los últimos tres Super Bowl y se coronaron campeones en 2023 y 2024, consolidándose como una de las dinastías más exitosas de la liga en tiempos en la NFL.

Día, hora y dónde ver el Super Bowl LX

El Super Bowl LX entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots se jugará este domingo 8 de febrero, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, a las 17.30 horas de Guatemala. El partido podrá verse a través de la señal de ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+.

Este enfrentamiento promete emociones de principio a fin, una atmósfera inigualable y la posibilidad de presenciar un nuevo capítulo en la historia grande de la NFL.