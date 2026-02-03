Patriots vs. Seahawks: ¿Quién es Christian González, la pieza secreta de New England en su camino al Super Bowl LX?

Con apenas 23 años, Christian González, estadounidense de raíces colombianas, vive un sueño en medio de una gran temporada en la NFL: disputar el Super Bowl LX con los New England Patriots ante los Seattle Seahawks, el 8 de febrero en Santa Clara, California.

La presencia de González en este partido tan esperado, no solo por los fanáticos del futbol americano, sino también por los curiosos del espectáculo que rodea la final de este deporte, ha despertado expectativas en Colombia, país donde la afición por la NFL ha venido en constante crecimiento.

El ascenso de Christian González en la NFL: Nacido el 28 de junio de 2002 en Carrollton, Texas, comenzó a destacarse desde muy joven. Durante sus años en la preparatoria de The Colony, también en Texas, demostró su destreza como esquinero y receptor abierto.

Varias universidades se interesaron en él, pero fue la de Colorado la que lo convenció. Hijo de Héctor González, exjugador de baloncesto de los Piratas de Bogotá, Christian integró en 2020 la nómina de los Colorado Buffaloes, en la NCAA, donde jugó 18 partidos, registró 78 tacleadas y defendió 10 pases.

En 2022 pasó a la Universidad de Oregon, donde llenó el ojo de los reclutadores profesionales. Con los Ducks consiguió cuatro intercepciones, 50 tacleadas y desvió siete pases, lo que le valió ser incluido en el Primer Equipo All-Pac-12 como mejor esquinero de su conferencia.

El Draft y los Patriots

Para 2023, con 1.85 metros de estatura y siendo hermano de la atleta olímpica Melissa González (representante de Colombia en los Juegos de Tokio 2020), Christian decidió dar el salto al profesionalismo y se inscribió en el draft de la NFL. Los New England Patriots lo tenían en la mira.

El equipo de Boston, donde brilló Tom Brady durante 19 temporadas, lo eligió en la posición 17 de la primera ronda, y de inmediato se integró a la disciplina de los dirigidos por el legendario Bill Belichick, cuya exclusión del Salón de la Fama ha suscitado reacciones, incluso, del expresidente Donald Trump.

Los Patriots no se equivocaron. González fue nombrado Novato Defensivo del Mes en septiembre de 2023, integró el AP All-Pro Second Team de la temporada 2024 y fue clave en el título de conferencia AFC conquistado en 2025. Además, figura en el Top 100 de los mejores jugadores de la NFL, ocupando la casilla 85.

INTERCEPTED BY CHRISTIAN GONZALEZ



NEvsDEN on CBS/Paramount+

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/vr8igHTsRO — NFL (@NFL) January 25, 2026

Colombia y la NFL: una historia de más de 40 años

La relación entre Colombia y la NFL comenzó en 1981, cuando el barranquillero Jairo Peñaranda se unió a Los Angeles Rams tras ser reclutado desde la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). También jugó para los Philadelphia Eagles, donde finalizó su carrera en 1986.

El bogotano Fuad Reveiz militó en tres franquicias de la NFL (Miami Dolphins, San Diego Chargers y Minnesota Vikings) entre 1985 y 1995. En 1993 fue seleccionado para el Pro Bowl.

Fernando Velasco integró el equipo de los Carolina Panthers que llegó al Super Bowl L en 2016, ante los Denver Broncos, aunque no tuvo minutos en ese encuentro, también disputado en Santa Clara. Además, jugó para los Tennessee Titans, los Pittsburgh Steelers y los Buffalo Bills, en una carrera que abarcó de 2009 a 2016.