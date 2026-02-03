Deporte Internacional
Patriots vs. Seahawks: ¿Quién es Christian González, la pieza secreta de New England en su camino al Super Bowl LX?
Christian González, joven estrella de raíces colombianas, protagoniza una temporada brillante que lo llevará a disputar el Super Bowl LX con los New England Patriots.
Fotografía del 13 de octubre de 2024 en la que se observa al jugador de los New England Patriots, Christian González (arriba), disputando una jugada con el receptor de los Houston Texans, Stefon Diggs (abajo), durante la primera mitad del partido de la NFL entre ambas franquicias.(Foto Prensa Libre: EFE).
Con apenas 23 años, Christian González, estadounidense de raíces colombianas, vive un sueño en medio de una gran temporada en la NFL: disputar el Super Bowl LX con los New England Patriots ante los Seattle Seahawks, el 8 de febrero en Santa Clara, California.
La presencia de González en este partido tan esperado, no solo por los fanáticos del futbol americano, sino también por los curiosos del espectáculo que rodea la final de este deporte, ha despertado expectativas en Colombia, país donde la afición por la NFL ha venido en constante crecimiento.
El ascenso de Christian González en la NFL: Nacido el 28 de junio de 2002 en Carrollton, Texas, comenzó a destacarse desde muy joven. Durante sus años en la preparatoria de The Colony, también en Texas, demostró su destreza como esquinero y receptor abierto.
Varias universidades se interesaron en él, pero fue la de Colorado la que lo convenció. Hijo de Héctor González, exjugador de baloncesto de los Piratas de Bogotá, Christian integró en 2020 la nómina de los Colorado Buffaloes, en la NCAA, donde jugó 18 partidos, registró 78 tacleadas y defendió 10 pases.
En 2022 pasó a la Universidad de Oregon, donde llenó el ojo de los reclutadores profesionales. Con los Ducks consiguió cuatro intercepciones, 50 tacleadas y desvió siete pases, lo que le valió ser incluido en el Primer Equipo All-Pac-12 como mejor esquinero de su conferencia.
El Draft y los Patriots
Para 2023, con 1.85 metros de estatura y siendo hermano de la atleta olímpica Melissa González (representante de Colombia en los Juegos de Tokio 2020), Christian decidió dar el salto al profesionalismo y se inscribió en el draft de la NFL. Los New England Patriots lo tenían en la mira.
El equipo de Boston, donde brilló Tom Brady durante 19 temporadas, lo eligió en la posición 17 de la primera ronda, y de inmediato se integró a la disciplina de los dirigidos por el legendario Bill Belichick, cuya exclusión del Salón de la Fama ha suscitado reacciones, incluso, del expresidente Donald Trump.
Los Patriots no se equivocaron. González fue nombrado Novato Defensivo del Mes en septiembre de 2023, integró el AP All-Pro Second Team de la temporada 2024 y fue clave en el título de conferencia AFC conquistado en 2025. Además, figura en el Top 100 de los mejores jugadores de la NFL, ocupando la casilla 85.
INTERCEPTED BY CHRISTIAN GONZALEZ— NFL (@NFL) January 25, 2026
NEvsDEN on CBS/Paramount+
Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/vr8igHTsRO
Colombia y la NFL: una historia de más de 40 años
La relación entre Colombia y la NFL comenzó en 1981, cuando el barranquillero Jairo Peñaranda se unió a Los Angeles Rams tras ser reclutado desde la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). También jugó para los Philadelphia Eagles, donde finalizó su carrera en 1986.
El bogotano Fuad Reveiz militó en tres franquicias de la NFL (Miami Dolphins, San Diego Chargers y Minnesota Vikings) entre 1985 y 1995. En 1993 fue seleccionado para el Pro Bowl.
Fernando Velasco integró el equipo de los Carolina Panthers que llegó al Super Bowl L en 2016, ante los Denver Broncos, aunque no tuvo minutos en ese encuentro, también disputado en Santa Clara. Además, jugó para los Tennessee Titans, los Pittsburgh Steelers y los Buffalo Bills, en una carrera que abarcó de 2009 a 2016.