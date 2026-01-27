¿Cuándo es el Super Bowl 2026? Detalles del duelo entre Seahawks y Patriots

El Super Bowl LX ya tiene a sus invitados, quienes disputarán el trofeo más importante de la NFL en el tradicional Super Domingo. Los Seattle Seahawks y los New England Patriots serán los grandes protagonistas, ambos con la misión de quedarse con el codiciado trofeoe el Vince Lombardi en una final que promete emociones de principio a fin.

Ambos equipos llegan a esta instancia después de superar partidos muy disputados en sus respectivas finales de conferencia, demostrando carácter, consistencia y un alto nivel competitivo.

Con esto, están ahora a un solo paso de coronarse como el mejor equipo de la NFL en la temporada 2025-2026. La edición número LX del Super Bowl se celebrará en el Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers, ubicado en Santa Clara, California, un recinto moderno que anteriormente ya albergó la edición 50 del Super Tazón.

Seattle regresa al Super Bowl por primera vez desde 2014, mientras que New England vuelve al juego más importante del fútbol americano seis años después.

Para los aficionados, este duelo representa una auténtica revancha entre ambas franquicias, pues se enfrentaron en el recordado Super Bowl XLIX, donde los Patriots se llevaron la victoria con marcador de 28-24 de la mano del mitico mariscal de campo Thomas Brady.

¿Cuándo y dónde se jugará el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero de 2026, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Como es tradición, el evento incluirá un show de medio tiempo que siempre genera gran expectativa entre los aficionados de todo el mundo.