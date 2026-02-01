Carlos Alcaraz hace historia: vence a Djokovic y gana su primer Abierto de Australia

Carlos Alcaraz conquistó este domingo el Abierto de Australia al vencer a Novak Djokovic en la final. El tenista murciano de 22 años se convirtió en el jugador más joven de la historia en ganar los cuatro torneos de Grand Slam (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open).

El español derrotó 3-6, 6-2, 6-3, 7-5 al diez veces campeón del torneo en la Rod Laver Arena de Melbourne. Con este triunfo, Alcaraz suma su séptimo título de Grand Slam y se une a leyendas como Roger Federer, Rafael Nadal y el propio Djokovic como uno de los pocos tenistas en ganar los cuatro grandes torneos.

La victoria tiene un valor histórico especial: Alcaraz se convirtió en el primer tenista en la historia capaz de derrotar a Djokovic en una final del Abierto de Australia. El serbio había ganado sus 10 finales previas en Melbourne sin conocer la derrota hasta este domingo.

Novak Djokovic muestra su frustración después de caer en la final de Australia ante Alcaraz. (Foto Prensa Libre: AFP).

El desarrollo del partido

Djokovic comenzó dominando el encuentro y se llevó el primer set 6-3 con un servicio impecable y una derecha contundente. El serbio de 38 años buscaba su título número 25 de Grand Slam y convertirse en el campeón más veterano de la historia.

Sin embargo, Alcaraz respondió con fuerza en el segundo set. El español ganó 6-2 tras convertir cada punto en una batalla intensa, igualando el marcador a un set por lado. La juventud del murciano comenzó a pesar en el partido frente a un Djokovic que mostraba síntomas de cansancio.

En el tercer set, Alcaraz tomó el control definitivo del partido. El español dominó con su derecha y quebró el servicio de Djokovic en el quinto juego para ganar 6-3 y colocarse a un set de la gloria. El cuarto parcial fue el más ajustado, pero Alcaraz cerró 7-5 antes del tie-break para conquistar su primer título en Melbourne.

Declaraciones tras la final

"Nadie sabe lo duro que he trabajado para ganar este torneo. He buscado mucho este momento", declaró Alcaraz tras recibir el trofeo. El murciano agradeció especialmente a su equipo por el apoyo durante la preparación para el torneo.

Rafael Nadal estuvo presente en las gradas para presenciar la hazaña de su compatriota. "Se me hace raro ver a Rafa en las gradas. Es un honor jugar delante tuyo", expresó Alcaraz, quien se convirtió en el segundo español en ganar el Abierto de Australia después de Nadal.

Djokovic felicitó al campeón tras el partido. "Has hecho un torneo increíble. Las mejores palabras para describir lo que estás haciendo son histórico o legendario", declaró el serbio, quien reconoció la grandeza del joven español.