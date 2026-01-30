Novak Djokovic y Carlos Alcaraz chocan por la corona del Abierto de Australia

Después de unas semifinales memorables, se ha confirmado una final de lujo en el Abierto de Australia: Novak Djokovic, de 38 años, y Carlos Alcaraz, de 22, se enfrentarán este domingo en un duelo generacional por el título del primer Grand Slam de la temporada.

Ambos consiguieron su pase tras duros partidos a cinco sets el viernes. Djokovic venció al italiano Jannik Sinner por 3‑6, 6‑3, 4‑6, 6‑4 y 6‑4, mientras que Alcaraz superó al alemán Alexander Zverev en un emocionante 6‑4, 7‑6 (7/5), 6‑7 (3/7), 6‑7 (4/7) y 7‑5.

Gane quien gane este domingo, la historia del tenis escribirá una nueva página. Alcaraz aspira a convertirse en el más joven de la historia en inscribir su nombre en el palmarés de los cuatro torneos de Grand Slam. Por su parte, Djokovic busca su 25º título de Grand Slam, una marca jamás alcanzada en la historia del deporte: actualmente tiene 24, igualando el récord femenino que mantiene desde hace décadas la australiana Margaret Court, presente en la grada del Rod Laver Arena este viernes.

Tras su victoria, Djokovic reconoció el enorme esfuerzo del partido:“Esto es increíble. Hemos jugado más de cuatro horas, son casi las dos de la madrugada… Esto me recuerda a la final de 2021 ante Rafa (Nadal)”.

El serbio admitió que su triunfo se debió a la intensidad y al límite físico que impuso en un duelo sufrido: “La intensidad ha sido muy alta, pero sabía que esa era la única forma de ganarle. Me ha llevado hasta el límite”.

Un camino lleno de obstáculos

Djokovic no conquista un Grand Slam desde el US Open 2023. En 2024, solo llegó a una final, la de Wimbledon donde perdió precisamente ante Alcaraz, su rival ahora. En 2025, alcanzó cuatro semifinales en los majors, pero no pudo avanzar más.

En este Abierto de Australia, el serbio vivió un susto en cuartos de final, cuando estuvo dos sets abajo frente a Lorenzo Musetti antes de que el italiano abandonara por lesión.

La derrota de Sinner ante Djokovic impidió un posible reencuentro entre el italiano y Alcaraz en la final. Sinner y Alcaraz protagonizaron las tres anteriores finales de Grand Slam, con títulos para el español en Roland Garros y el US Open, y para el italiano en Wimbledon.

Alcaraz, al límite físico

La otra semifinal también fue de infarto. Alcaraz sufrió calambres, vómitos y un desgaste físico extremo, pero logró imponerse ante Zverev en cinco mangas. El murciano remontó en el set decisivo tras ir 5‑3 abajo y selló su pase con una actuación memorable.

Alcaraz ya es, además, el jugador más joven en alcanzar una final en los cuatro torneos de Grand Slam. Con 22 años y 272 días el día de la final, superará el récord de Jim Courier, quien lo logró con 22 años y 321 días en Wimbledon 1993.

Tras su victoria, el número uno del mundo declaró: “Hoy gané porque creí en mis posibilidades. Físicamente puedo decir que este es uno de los partidos más exigentes que he jugado nunca”.

Alcaraz había ganado los dos primeros sets, pero Zverev igualó la serie antes de que el español rompiera el saque del alemán en el quinto y definitivo parcial para tomar la iniciativa definitiva.