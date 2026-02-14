¡Histórico! El brasileño Lucas Pinheiro Braathen gana el primer oro para Latinoamérica en los Juegos Olímpicos de Invierno

Lucas Pinheiro Braathen hizo historia este sábado en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. El esquiador brasileño de 25 años conquistó la medalla de oro en el slalom gigante del esquí alpino, convirtiéndose en el primer latinoamericano en ganar un oro olímpico en los 102 años de historia de los Juegos de Invierno.

En la pista de esquí de Bormio, en la Lombardía italiana, resonó un "¡vamos!" bien latinoamericano cuando Pinheiro Braathen cruzó la meta sabiendo que nadie podría alcanzarlo. El brasileño miró al cielo y festejó con todo, consciente de que acababa de escribir una página dorada en la historia del deporte sudamericano.

La hazaña de Pinheiro Braathen representa la primera medalla para Sudamérica en más de un siglo de Juegos Olímpicos de Invierno. También es apenas la tercera medalla del hemisferio Sur en la historia de esta competencia, consolidando un logro histórico para todo el continente latinoamericano.

Dominio total en la pista del Stelvio

El brasileño dominó de principio a fin la prueba en la mítica pista del Stelvio de Bormio. Pinheiro Braathen lideró ambas mangas con autoridad, sacándole casi un segundo de ventaja a su más inmediato perseguidor, el suizo Marco Odermatt, quien se quedó con la medalla de plata. El también suizo Loïc Meillard completó el podio con el bronce.

"Inexplicable. Es totalmente inexplicable. No sé cómo expresar con palabras lo que siento ahora mismo", declaró el flamante campeón olímpico tras su hazaña. Durante la ceremonia de premiación, el musicalizador sintonizó con el medallista y sonó "Tema da vitória", mítica canción usada en tiempos de Ayrton Senna en la Fórmula 1, emocionando aún más a Pinheiro Braathen.

Nacido en Oslo, Noruega, hace 25 años pero de vientre brasileño, el esquiador representa deportivamente al país de su madre desde 2024. "Solo quería compartir que probablemente todo el mundo en Brasil esté mirando, siguiendo y alentando. Esto puede ser una fuente de inspiración para la próxima generación", expresó el campeón.

El oro llegó gracias a una estrategia perfecta. Pinheiro Braathen aprovechó su dorsal de salida y ejecutó su plan a la perfección en la primera manga, donde ya sacó una ventaja de 95 centésimas sobre Odermatt. El noruego Timon Haugan calificó la actuación como "una de las mayores exhibiciones que puedes ver en una primera manga", tras quedar a casi tres segundos del brasileño.

Récords históricos

Brasil debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno en Albertville 1992 y hasta ahora su mejor resultado era un noveno lugar conseguido por Isabel Clark en el snowboard cross de Turín 2006. Para Latinoamérica, el mejor resultado histórico se remontaba a St. Moritz 1928, cuando dos equipos de bobsleigh argentinos fueron cuarto y quinto respectivamente.

Lucas Pinheiro Braathen no solo conquistó la primera medalla para Sudamérica en Juegos de Invierno, sino que lo hizo de la mejor manera posible: con oro. "Nada es imposible. No importa dónde estés, tu ropa, tu color de piel; lo que importa es lo que llevás dentro. Esquié con la fuerza brasileña en el corazón", declaró el campeón, dejando un mensaje de inspiración para las futuras generaciones del deporte latinoamericano.