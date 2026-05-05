Miguel Bosé en Guatemala 2026:  Fecha, recinto, localidades, entradas y otros detalles del concierto que ofrecerá en el país

Desde febrero del 2025, Miguel Bosé comenzó una gira por México, a la que llamó Importante Tour y en la que ha destacado un repertorio con el que ha arrancado suspiros y alegría a sus fanáticos.

Con este tour, durante más de un año, Bosé ha llevado su música a importantes recintos de España, EE. UU., Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica y Honduras, entre otros.

De acuerdo con su equipo de producción, el paso de Bosé por Guatemala es considerado importante debido a que cerrará un capítulo de la gira por Latinoamérica.

Miriam Sommerz, mánager de Miguel Bosé, conversó recientemente con Prensa Libre e indicó que para el artista es fundamental el concierto que ofrecerá en Guatemala por varios motivos, entre ellos, la cercanía con sus admiradores locales, el cariño que le tiene al país y el cierre del tour por Latinoamérica.

Miguel Bosé llega a Guatemala con una gira que promete emociones. (Foto Prensa Libre: EFE)

“Antes, durante y después de cada gira se viven momentos estupendos porque hay adrenalina y momento para descansar, repensar y agarrar energías de nuevo. Con Importante Tour ha sido impresionante cada instante, esta gira la arrancamos el año pasado, recorrimos todo México, luego fuimos a varias ciudades en España, ciudades en Estados Unidos, y este año fue Latinoamérica, por lo que el show en Guatemala será fundamental, ya que ahí cerraremos el capítulo de Latam y eso es superemocionante”, dijo Sommerz.

La mánager de Bosé explicó que el artista está convencido de que el concierto en Guatemala le permitirá sentir de cerca el cariño de los guatemaltecos, un público que ha sido constante y fundamental durante su trayectoria. Además, indicó que Importante Tour es diferente a otras giras debido a todo lo que integra.

“Estar con Bosé es un privilegio, lo conozco desde hace más de 25 años y nos ha tocado muchas giras. Sin embargo, esta tiene una magia única, tiene muchas cosas que escuchar y ver. Les puedo asegurar que van a disfrutar muchísimo, por lo que quiero que los guatemaltecos nos acompañen y disfruten con nosotros, que gritemos, cantemos y vibremos con los momentos que nos ofrece este importante Tour”, agregó Sommerz.

El repertorio

De acuerdo con Sommerz, en cada concierto de Importante Tour, Miguel Bosé ofrece un extenso repertorio con el que, con sus éxitos, se acerca a los sentimientos de sus admiradores. Además, derrocha talento en el escenario con varias coreografías.

“Los guatemaltecos disfrutarán de éxitos como Morena mía, que incluye una coreografía hermosa. También bailarán con Don Diablo y quizás más de alguno llorará por la nostalgia o brincará de la emoción porque cada canción se vuelve una escena de una obra que solo Bosé es capaz de proyectar”, concluyó.

Fecha

Miguel Bosé se presentará en Guatemala, el sábado 9 de mayo del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Centro de convenciones en Tikal Futura Hotel, zona 11 de la capital.

Precios y localidades

Amex – Q1,665

Black – Q1,365

Vip – Q1,050

Oro – Q830

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eTicket.gt

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