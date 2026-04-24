Fusión Paramount y Warner Bros.: ¿cómo impactaría en los usuarios del streaming?

La fusión de Paramount y Warner Bros. está cada vez más cerca, luego de que los directivos votaran a favor de la millonaria compraventa. Mientras tanto, los usuarios están a la expectativa de lo que sucederá con los servicios de streaming.

Medios internacionales informaron que los accionistas de Warner Bros. Discovery votaron a favor de vender la totalidad del negocio, incluidos sus éxitos de taquilla, a Paramount. La propuesta de compra por US$81 mil millones habría sido aprobada por mayoría y podría ascender a US$111 mil millones si se incluye la deuda.

Aunque el acuerdo aún está sujeto a revisión, se prevé que la fusión podría traer grandes cambios para Hollywood y las plataformas de streaming, especialmente porque Paramount fue adquirida por Skydance en el 2025.

En ese sentido, Paramount Skydance se convertiría en propietaria de Paramount+, Pluto TV, BET+, HBO Max de Warner y Discovery+; por lo que todas estas plataformas de streaming se fusionarían en una sola.

Sin embargo, según el medio mexicano Milenio, el director general de Paramount, David Ellison, sugirió que HBO podría conservar cierto grado de independencia en cuanto a la producción.

“(En HBO) han construido una marca fenomenal, son líderes en este sector y simplemente queremos que sigan haciéndolo. Pero al unir las plataformas, todo nuestro contenido podrá llegar a una audiencia aún más amplia que la que podríamos alcanzar por separado”, dijo durante una teleconferencia brindada en marzo del 2026.

Las opiniones sobre los beneficios que esta fusión traería a los usuarios están divididas, pues mientras los ejecutivos aseguran que se contará con bibliotecas de contenido más grandes, algunos consideran que se reducirán las opciones de plataformas de streaming en general, lo cual podría traducirse en suscripciones con precios más elevados.

Por otro lado, Paramount y Warner Bros. son dos de los estudios más antiguos de Hollywood, por lo que su fusión cerraría aún más el mercado de producción cinematográfica tradicional.