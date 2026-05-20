“Cien años de soledad”: Netflix anuncia la segunda parte de la serie basada en la obra de Gabriel García Márquez; fecha, tráiler y detalles

La obra maestra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, no solo marcó la literatura, sino que también conquistó Netflix a través de la serie que profundizó en el desarrollo de la vida en Macondo. La primera temporada llevó a los espectadores a la construcción de una utopía que llegará a tener peso en generaciones posteriores, mientras que la segunda está por llegar.

La trama nos lleva a centrarnos en la historia de la familia Buendía y su destino forjado en el pueblo de Macondo, donde diversas generaciones de ese linaje se enfrentarán a amores imposibles, guerras sangrientas y el acecho de una absurda y trágica maldición que los orillará a cien años de soledad.

Entre la multitud de personajes que Gabriel García Márquez introdujo en su obra, Netflix llevó la historia a la pantalla al presentar un Macondo que combina la humanidad y el realismo de la novela. En esta segunda temporada, la producción se adentra en las nuevas generaciones de la familia Buendía y en la transformación del pueblo.

Según Netflix, en esta segunda temporada se verá cómo el progreso traerá la decadencia a la familia que fundó Macondo, lo que llevaría finalmente al cumplimiento de la maldición que la condena.

La segunda temporada llegará con siete episodios el próximo 5 de agosto, y la trama llevará a los espectadores a profundizar en la historia de la familia Buendía. El final de la adaptación llegará el 26 de agosto bajo el título Cien años de soledad.

La adaptación, dirigida por Laura Mora, lleva al público a la Colombia originaria de Gabriel García Márquez, donde se filmó esta producción. Mora destacó a Netflix que cada episodio de esta segunda parte se siente como una película, ya que se buscó llevar la narrativa a otro nivel.

Desde lo estético, lo sonoro y la música, Mora destacó que se buscó hacer de esta continuación una producción más cinematográfica.

Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido para Latinoamérica de Netflix, relató que durante la filmación se dieron cuenta de que, al avanzar hacia el gran final, no podían completar la historia con un episodio normal, sino que se requería un gran final que representara adecuadamente el desenlace de la obra, por lo que hicieron un capítulo especial en versión largometraje.

Sinopsis de la segunda temporada

Netflix compartió parte de la sinopsis que tendrá esta segunda entrega y destacó que, luego de la firma del armisticio, la paz no llegará a Macondo, debido a que los conservadores traman un atentado. Esta jugada traerá a Fernanda del Carpio, quien junto con Aureliano Segundo dará sus primeros descendientes legítimos a Úrsula Iguarán.

Por su parte, el otro gemelo, José Arcadio Segundo, se centrará en realizar el sueño del patriarca, al buscar conectar Macondo con el mundo exterior, lo que llevará al tren y atraerá a la compañía bananera, que desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, destacó Netflix.

Episodios de la segunda entrega

Episodio 1: El armisticio, dirigido por Laura Mora

Episodio 2: La Reina de Madagascar, dirigido por Laura Mora

Episodio 3: Fernanda del Carpio, dirigido por Carlos Moreno

Episodio 4: Había llegado el inocente tren, dirigido por Carlos Moreno

Episodio 5: Fue un once de octubre, dirigido por Laura Mora

Episodio 6: Eran más de tres mil, dirigido por Laura Mora

Episodio 7: Llovió cuatro años, once meses y dos días, dirigido por Carlos Moreno