¿Quién me va a hablar de honorabilidad de la FIFA?: la crítica de Diego Luna durante la presentación de la película México 86

Previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México se prepara para el estreno de México 86, una historia que explora los hilos políticos que llevaron al país a ser sede de la Copa Mundial de 1986.

Durante la presentación de esta producción, el actor mexicano Diego Luna cuestionó la honorabilidad de la FIFA debido a que, según él, la organización «regala premios de la paz a los presidentes más bélicos».

La crítica surge tiempo después de que la FIFA otorgara a Donald Trump el «Premio de la Paz de la FIFA: El fútbol une al mundo», reconocimiento que llevó a Luna a cuestionar la «honorabilidad» de la organización.

Durante su paso por la alfombra roja, el actor declaró a la Agencia EFE: «¿Quién me puede decir o me va a hablar de honorabilidad de la FIFA?», en referencia a la entrega de ese premio.

Para Luna, «la gente a la que le gusta el fútbol no está invitada a los estadios» en esta edición, ya que parte de la celebración del futbol se lleva a cabo en un país «peleado» con otras naciones. Además, resaltó que la presencia de este deporte en Estados Unidos se debe a la comunidad latina.

«(El Mundial) se celebra en un país que está peleado con cuanto país puede, que no agradece a la comunidad latina (...) si hay fútbol en Estados Unidos es por la comunidad latina», destacó el artista mexicano a EFE.

Respecto del premio de la paz entregado a Trump, Diego Luna mantuvo sus dudas sobre las decisiones de la FIFA al concederlo y afirmó: «Solo han dado uno, pero con ese ya enseñó la FIFA el rigor que hay detrás de la selección de los premiados».

Presentación de México 86

Previo a su estreno en Netflix, la película México 86 tuvo una presentación en México. La cinta busca retratar, desde la ficción, los secretos detrás de la Copa Mundial de 1986 y cómo México logró quedarse con la sede luego de que la FIFA se quedara sin anfitrión oficial.

Más allá de la cancha, la película explora el trasfondo político, empresarial y futbolístico que rodeó ese Mundial, dado que hubo negociaciones e intereses que llevaron a México a convertirse en sede después de la renuncia de Colombia.

La historia sigue a Martín de la Torre, un personaje que encuentra la forma de llevar el Mundial a territorio mexicano. El papel es interpretado por Diego Luna, quien comparte elenco con Karla Souza, Daniel Giménez Cacho y Álvaro Guerrero.

Ver la alfombra verde con el maravilloso cast de ‘México 86', junto a los invitados más fue un 1000/10 🙂‍↕️✨

No te pierdas 'México 86' el 5 de junio, solo en Netflix. pic.twitter.com/VmIoghgRCV — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 29, 2026

Surge crítica a la película

Luego de la presentación previa a su llegada a Netflix, el exfutbolista Hugo Sánchez manifestó su inconformidad con la forma en que fue retratado en la cinta y aseguró que existen «mentiras» dentro de la historia.

El director de México 86, Gabriel Ripstein, defendió la producción y aseguró que «no se trata de un documental, sino de una obra de ficción», por lo que destacó que el personaje de Sánchez no es un retrato real del exjugador, sino una forma de rendirle homenaje.