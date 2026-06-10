Una llamada, una cinta VHS y una denuncia: así Guatemala llevó el caso de los “Cachirules” a la FIFA

Cuatro décadas después, el cronista deportivo guatemalteco, Gustavo Velásquez, revive aquellos días. Su relato reconstruye cómo una llamada telefónica, una cinta VHS y una decisión de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala cambiaron la historia.

“El día que Guatemala dejó a México sin Mundial: la historia no contada de los ‘cachirules’”, dice Velásquez al comenzar la entrevista telefónica con Prensa Libre.

“En 1988 transmitía mi programa Diálogo Deportivo en una emisora capitalina. De pronto, recibimos la llamada de un oyente que nos puso en alerta. Nos aseguró que en la televisión mexicana, específicamente José Ramón Fernández, había presentado pruebas de una falsificación de documentos relacionada con las edades de los jugadores de la selección Sub-20 de México”.

Aquella llamada reforzó una sospecha que Velásquez ya tenía. “Poco antes, cuando esa selección mexicana vino a jugar un partido amistoso al Estadio del Ejército, mi primera impresión al verlos entrar fue de total escepticismo. Recuerdo haberle dicho a uno de los directivos: ‘El número tres no puede tener 19 años, y el arquero tampoco’”, hace memoria.

El cronista deportivo guatemalteco no dudó

“Tras la llamada del oyente, me movilicé para conseguir el teléfono de José Ramón Fernández. Al hablar con él, se mostró sumamente colaborador y me dijo: ‘Le voy a mandar a un compañero nuestro, Antonio “Toño” Moreno, con un casete VHS para que vea lo que presentamos al aire. Usted llévelo a la Concacaf’. En ese entonces, la sede de la confederación quedaba donde funcionaba el antiguo cine Reforma, en la capital guatemalteca”, recuerda.

Llegó entonces uno de los momentos decisivos

Velásquez refiere: “Cuando Toño Moreno llegó a Guatemala, lo acompañé a la sede de la Concacaf para que se documentara y realizara algunas entrevistas. Al revisar el casete que me trajo, dimensioné el impacto de la investigación. Las pruebas ratificaban la sospecha. El número tres de México, de apellido Rivera, tenía en realidad 24 años”.

Velásquez decidió llevar la información a las autoridades del futbol nacional. “Sabiendo que un diario vespertino o un programa deportivo local solo podían generar repercusión mediática, decidí ir directamente a la casa del presidente de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala de aquel entonces, el licenciado Óscar Humberto Pineda Robles. Vimos el video en su televisor y, tras convencerlo de la gravedad del asunto, decidió ‘agarrar la sartén por el mango’, aunque al principio dudaba por temor a dañar las cordiales relaciones con México”.

La Federación actuó

“Pineda Robles delegó el caso al gerente de la Federación, el licenciado Manuel Barquín Durán, quien años más tarde fue diputado y hoy ya falleció. Manuel viajó a México y, a pesar de recibir amenazas que lo obligaron a cambiarse de hotel de forma discreta, logró obtener las pruebas documentales auténticas de la falsificación atribuida al jugador Rivera y a otros integrantes del plantel”.

Cachirules en México... a 32 años del castigo. Editorial para Contacto Deportivo, 30 junio 2020. pic.twitter.com/naSSHmpZ2u — Felix Fernandez (@Felixatlante12) July 2, 2020

El castigo llegó después

“Con los documentos oficiales en la mano, la Concacaf no tuvo más opción que despojar a México del título Sub-20 que había ganado de forma fraudulenta en el torneo disputado en Mazatenango (Suchitepéquez). Sin embargo, le insistí a Óscar Humberto que no nos quedáramos ahí; debíamos llevar el caso hasta la FIFA”. “A regañadientes, cuidando las formas diplomáticas, la Federación presentó la denuncia formal ante la FIFA”, recuerda Velásquez.

El 30 de junio de 1988, mientras jugaba futbol, recibió la noticia que marcaría el desenlace del caso. “En pleno partido, un aficionado me llamó desde las gradas y me dijo: ‘Mire, don Gustavo, se salió con la suya. Acaban de suspender a México por dos años de toda competencia, incluida la eliminatoria para el Mundial de Italia 1990’. Así fue como se consumó la sanción histórica”.

El cronista siguió el caso de cerca

“Para seguir el día a día de la crisis en el futbol vecino, mantuve un puente aéreo con la aerolínea Aviateca, que me traía diariamente los periódicos mexicanos de la época. Aquello tuvo un enorme impacto en el futbol mexicano y afectó a figuras destacadas. Al doctor Rafael del Castillo, directivo mexicano que, además era doctor en Derecho y no en Medicina, lo suspendieron de por vida”.

El cupo olímpico para Guatemala

El escándalo tuvo un impacto directo en el deporte guatemalteco. “Aquel escándalo, conocido internacionalmente como el caso de los ‘cachirules’, tuvo un impacto directo en Guatemala”, explica Velásquez.

“En el plano dirigencial, se logró romper la condición de intocable que tenía México dentro de la FIFA, donde el influyente Guillermo Cañedo, entonces vicepresidente de la FIFA, solía frenar cualquier castigo contra su país”.

En el plano deportivo, Guatemala aprovechó la oportunidad

“Guatemala había quedado en segundo lugar en la eliminatoria hacia los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Aquella eliminatoria fue accidentada. México nos había ganado un partido clave en el Estadio del Ejército con un arbitraje muy polémico. Sin embargo, tras la descalificación y suspensión de México, Guatemala heredó la plaza y clasificó a Seúl 1988 bajo la dirección técnica de Jorge ‘El Grillo’ Roldán”.

“Esa fue la tercera y, hasta la fecha, última participación del futbol guatemalteco en unos Juegos Olímpicos”. Velásquez cierra con nostalgia al recordar las participaciones olímpicas de Guatemala. Habla de México 1968, Montreal 1976 y Seúl 1988; de los jugadores que brillaron .

Hoy, con la película México 86, que revive el escándalo, el testimonio de Gustavo Adolfo Velásquez adquiere nueva relevancia. Su relato reconstruye cómo una llamada, una cinta VHS y una denuncia formal contribuyeron a destapar uno de los mayores escándalos en la historia del futbol de la región.