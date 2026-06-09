“Y entonces Guatemala protestó”: José Ramón Fernández revive ‘el Cachirulazo’ que llevó a la Bicolor a Seúl 1988

En un reel publicado por el diario deportivo mexicano Récord el 8 de junio de 2026, José Ramón Fernández aparece frente a cámara hablando de la película México 86 de Netflix y, sin rodeos, afirma: “La película cuenta mucho de la verdad.”

Luego, al referirse a los personajes reales que aparecen en la cinta, agrega: “Así era el presidente de la Federación… Así era Don Emilio Azcárraga que ya murió. El presidente de la Federación Rafael del Castillo, que ya murió, Guillermo Cañedo, que ya murió. Así eran. Tal cual”.

Aunque el descubrimiento inicial del escándalo correspondió al reportero Antonio Moreno (de Imevisión y Ovaciones), Fernández fue quien lo convirtió en un escándalo nacional. En su programa (de aquella época) A la Misma Hora mostró en pantalla las actas de nacimiento falsificadas de los cuatro jugadores mayores de edad —Aurelio Rivera, José Luis Mata, Gerardo Jiménez y José de la Fuente—.

En el mismo video, Fernández relata cómo llegó a la conclusión de la trampa: “La Federación publicó un almanaque de las selecciones que iba al Mundial Juvenil… Llegamos a la conclusión de que había edades falsificadas. Buscamos actas. Demostramos”.

Y confirma el rol decisivo de Guatemala: “Y entonces Guatemala protestó. Sí. Y FIFA determinó castigar al Mundial Juvenil y a los federativos del Mundial Juvenil…”.

Años después, Fernández resumió las consecuencias personales con una frase que se ha vuelto emblemática: “El mundial en el que yo no pude ir, que me vetaron por el tema de los cachirules, que lo habíamos sacado dos años antes”.

Ese veto al Mundial de Italia 1990, según ha declarado, fue una “venganza” por haber expuesto una de las mayores “tranzas de escritorio” en la historia del fútbol mexicano.

Ahora, con el estreno de México 86 en Netflix —donde su propio hijo, Juan Pablo Fernández, lo interpreta en pantalla—, el comunicador deportivo ha vuelto a referirse al caso públicamente.

¿QUÉ TAN REAL ES? 🫨🎥⚽️



José Ramón Fernández 🎙️ habla de la película ‘México 86’, la historia y los personajes de FMF, Televisa y FIFA para conseguir el segundo Mundial en casa 🇲🇽@Carlos_Ponz pic.twitter.com/7Y8Drg6Lfo — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 8, 2026

El reel de Récord confirma que, para él, aquella historia sigue siendo parte de un contexto más amplio de poder y corrupción que la película ha logrado retratar con fidelidad.

Para los guatemaltecos, el testimonio de Fernández (y el trabajo previo de Moreno) tiene un significado especial. Gracias a esa sanción de la FIFA en junio de 1988, Guatemala heredó el cupo olímpico y disputó por primera y única vez un torneo de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

José Ramón Fernández narra cómo identificaron a los jugadores "cachirules" de la Selección Mexicana en el Premundial Sub-20 de la Concacaf celebrado en Guatemala en 1988.