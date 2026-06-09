Qué fue “el Cachirulazo”, el escándalo que dejó a México sin Mundial en 1990, qué relación tuvo Guatemala y cómo lo contó Prensa Libre

En abril de 1988, Guatemala organizó el Torneo Juvenil de la Concacaf. Lo que debía ser un certamen regional se convirtió en el centro de uno de los mayores escándalos de la historia del futbol mexicano: el “Cachirulazo”.

Cuatro jugadores con edades falsificadas fueron descubiertos gracias a la denuncia formal de la Federación Guatemalteca de Futbol y a la investigación del periodista mexicano Antonio Moreno, de Imevisión y Ovaciones, quien comparó las actas presentadas con el anuario oficial de la Federación Mexicana de Futbol.

La FIFA impuso una sanción histórica de dos años a la Federación Mexicana. Como resultado directo, Guatemala —segunda de su grupo en el Preolímpico— heredó el cupo para los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Hoy, la película México 86 (Netflix, 2026) vuelve sobre aquellas “tranzas de escritorio” y obliga a revisitar las páginas de Prensa Libre, que documentaron cómo una federación pequeña logró que se aplicara el reglamento.

La historia comenzó en febrero de 1988, cuando se disputó la fase final del Preolímpico de la Concacaf para Seúl. México y Guatemala compartieron grupo. La selección mexicana alineó en uno de los encuentros clave a varios protagonistas del Mundial de 1986: Pablo Larios, Benjamín Galindo, Javier Hernández, Miguel España, Carlos Muñoz y Tomás Boy, entre otros.

Guatemala presentó un plantel combativo, pero terminó segunda del grupo. México clasificó al torneo olímpico. Nadie imaginaba entonces que, apenas dos meses después, una irregularidad en otra categoría derrumbaría todo.

El detonante ocurrió entre el 9 y el 24 de abril de 1988, cuando Guatemala fue sede del Torneo Juvenil Sub-20 de la Concacaf. La selección mexicana Sub-20 era dirigida por Francisco “Pancho” Avilán, quien más tarde confesaría públicamente que había advertido a la Federación Mexicana sobre irregularidades relacionadas con la edad de algunos jugadores, pero sus observaciones fueron ignoradas.

El equipo llegó a la final como subcampeón, con un plantel que incluía a Sergio Almaguer, Ricardo Cadena y Juan Carlos Chávez, pero también a los cuatro “cachirules” cuya edad fue falsificada: Aurelio Rivera, capitán y defensa; José Luis Mata; Gerardo Jiménez, y José de la Fuente. La investigación periodística posterior reveló que las actas de nacimiento habían sido alteradas de forma sistemática.

La selección juvenil de Guatemala, dirigida por el técnico argentino Salvador Pericuyo, integró un plantel que incluyó a Alexander Garay, Óscar Clemente Marroquín, Ángel Archila, Mynor Bonilla, Miguel Coronado, Saúl Orozco, Joel Rivera, Manuel Callén, David Oliva y Víctor Manuel Salazar.

Además, participaron Víctor Gómez, Donaldo Torres, Jorge Guzmán, Edgar Meda, Julio Estuardo, Óscar Rosales, Carlos Bonilla, Julio García y Girón.

En el Grupo 1, disputado en la Ciudad de Guatemala, el equipo local logró una victoria 1-0 sobre Jamaica, con gol de Saúl Orozco al minuto 16. También anotaron Orozco frente a Trinidad y Tobago y Guzmán ante Costa Rica. Sin embargo, Guatemala terminó cuarta del grupo, con una victoria, y fue eliminada en la fase de grupos.

Sede, protesta y acciones rápidas

Su participación como sede del torneo y la posterior denuncia formal presentada por la Federación Guatemalteca el 5 de mayo de 1988 fueron decisivas para destapar el escándalo.

La Concacaf actuó con rapidez. El 19 de mayo descalificó a México del torneo juvenil y suspendió de por vida a directivos como Rafael del Castillo, entonces presidente de la Federación Mexicana.

Del Castillo intentó deslegitimar la protesta guatemalteca al argumentar que Manuel Barquín, gerente de la Fedefut, “no tenía representación legal”. Barquín respondió con documentos en mano durante una entrevista exclusiva publicada por Sammy Monterroso Mirón en Prensa Libre el 24 de junio: “Yo sí estoy acreditado ante CONCACAF… todo intercambio de oficios fue dirigido a mi persona”.

La investigación reveló que la Federación Mexicana había utilizado pasaportes adulterados.

El 7 y 8 de junio de 1988, Edgar Leonel Arana Paredes escribía en Prensa Libre: “Solo FIFA podría suspender a México” y recordaba declaraciones del presidente de la Concacaf, Joaquín Soria Terrazas, hechas un año antes, según las cuales cualquier federación que alterara edades sería suspendida durante dos años de todas las competencias.

La presión regional era evidente. El 23 de junio, el periodista Rafael Mejía reportó que Hugo Sánchez, desde España, calificó el caso como un “hecho lamentable” y pidió que el castigo fuera mayor. Del Castillo, en cambio, declaró que “me hicieron un favor al expulsarme de CONCACAF”.

El 30 de junio, en Zúrich, el Comité Ejecutivo de la FIFA ratificó y amplió la sanción. México quedó fuera de Seúl 1988, del Mundial Juvenil de 1989 y de las eliminatorias para Italia 1990.

Prensa Libre tituló el 1 de julio: “México sancionado dos años… Dice adiós a Seúl y a mundial del 90”. Edgar Leonel Arana Paredes obtuvo una entrevista exclusiva con José Ramón Flores, vicepresidente de la Concacaf, quien declaró: “Qué bueno, FIFA nos avala”.

La sanción entró en vigor de forma retroactiva desde el 25 de abril. Guatemala, como segunda del Preolímpico, heredó el cupo.

Preparativos y partidos amistosos

Ya el 24 de junio, mientras se esperaba la decisión final de la FIFA, el periodista Carlos Morales Chacón reportaba en Prensa Libre que la Federación gestionaba un amistoso contra Porto Alegre, de Brasil, para el 20 de julio en el estadio Mateo Flores. También confirmó un partido contra El Salvador el 24 de agosto, lo que evidenciaba la preparación inmediata de la Selección Nacional.

Para los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, la selección guatemalteca fue dirigida por Jorge Roldán. El plantel contó con Ricardo Jérez y Ricardo Piccinini. Además, integraron el equipo Juan Manuel Dávila, Allan Wellman, Jaime Batres, Rocael Mazariegos, Víctor Hugo Monzón y Alejandro Ortiz. También estuvieron Carlos Castañeda, Juan Manuel Funes, Julio Alberto Rodas, David Gardiner y Kevin Sandoval.

Completaron la nómina Adán Onelio Paniagua, Byron Pérez, Norman Delva, Luis López, Eddy Alburez, Ottoniel Guevara y Julio Gómez.

Guatemala quedó encuadrada en un grupo junto con Italia, Irak y Zambia. En su debut, el 17 de septiembre, cayó 5-2 frente a Italia, con goles de Carlos Castañeda y Adán Onelio Paniagua. Luego perdió 3-0 ante Irak, el 19 de septiembre, y 4-0 frente a Zambia, el 21 de septiembre. No sumó puntos ni avanzó a los cuartos de final.

La investigación no solo destapó la irregularidad. También obligó a la FIFA a actuar con una severidad poco habitual hasta entonces.

Las crónicas deportivas de aquella época

Las crónicas de Sammy Monterroso Mirón, Edgar Leonel Arana Paredes y Rafael Mejía publicadas en Prensa Libre entre el 23 de junio y el 5 de julio muestran cómo una federación centroamericana, sin peso económico ni político, logró que se aplicara el reglamento.

El “Cachirulazo” no fue solo un escándalo juvenil. Fue la razón por la que Guatemala disputó sus únicos Juegos Olímpicos en futbol masculino.

Casi cuatro décadas después, la película México 86 revive las “tranzas” que rodearon el Mundial de 1986 y, de paso, el “Cachirulazo”.

En la cinta, el personaje inspirado en Rafael del Castillo se llama Martín de la Torre, interpretado por Diego Luna, mientras que el periodista José Ramón Fernández también aparece en pantalla, interpretado por su hijo, Juan Pablo Fernández.

La producción, que mezcla hechos reales con sátira, ha despertado en Guatemala un renovado interés por las portadas de 1988.

Lo que en su momento fue una decisión deportiva respaldada por los reglamentos hoy se lee como uno de los episodios más recordados de la historia del futbol mexicano.

El “Cachirulazo” demostró que las actas falsificadas pueden tener consecuencias reales. Guatemala obtuvo un cupo inesperado; México recibió una sanción cuyas repercusiones aún son recordadas en su futbol.

México 86 no solo entretiene: también obliga a recordar que el futbol, como la política, deja huellas en los archivos de prensa.