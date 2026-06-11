Ópera, electrónica y pop se fusionan en “DNA”, la canción de Andrea Bocelli, David Guetta y EJAE que celebra la identidad, la unión y la pasión por el futbol

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estuvo marcada por las interpretaciones de estrellas de talla mundial como Shakira, Burna Boy y Los Ángeles Azules. Uno de los momentos más destacados fue el debut de “DNA” (ADN, en español), que reunió a artistas como Andrea Bocelli y EJAE.

Fue durante uno de los momentos más destacados del acto inaugural, el desfile de las banderas de los 48 países que competirán en la vigesimotercera edición de la Copa Mundial de la FIFA, cuando el italiano Andrea Bocelli y EJAE, de Corea del Sur, unieron sus voces.

El momento comenzó cuando Salma Hayek, embajadora oficial y madrina de bienvenida de la ceremonia, dio paso al encuentro deportivo entre las selecciones de México y Sudáfrica. En su intervención destacó que las banderas representaban a las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde el Estadio Ciudad de México —Estadio Azteca— se desarrolló este acto. Al formar un círculo en medio del estadio, que tenía el logotipo del planeta Tierra, Andrea Bocelli y EJAE interpretaron “DNA”, sobre la base musical creada por David Guetta.

Mientras ondeaban las banderas, el reconocido tenor comenzó a interpretar la canción en italiano, su idioma natal. Luego, EJAE continuó en coreano una composición que resalta la unión, la pasión y el sentido de pertenencia que genera el futbol.

La canción, que forma parte del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, también incluye la participación de Megan Thee Stallion y del productor francés David Guetta, lo que muestra cómo distintas generaciones y naciones pueden unirse para celebrar el futbol.

La presentación mezcló idiomas como italiano, inglés y coreano en una letra que celebra la identidad colectiva. Entre sus versos destacan: “Hey, esto es más que un juego. Es nuestro ADN” y “Levanta tus banderas en el cielo. Deja que el destino decida”.

La canción también proclama: “Hey, no vamos a rompernos, estamos aquí hoy porque esto es más que un juego. Es nuestro ADN”, un mensaje que resonó mientras ondeaban las banderas de las naciones participantes.

Medios como Expresso destacan que “Bocelli aporta la elegancia clásica, Guetta la modernidad electrónica, Megan Thee Stallion la fuerza del hip-hop y EJAE la sensibilidad multicultural”.