¡Histórico! Marruecos se convierte en la primera selección en alinear 11 jugadores nacidos fuera de su país en un Mundial

Marruecos escribió un capítulo histórico en el Mundial 2026. Durante el empate 1-1 ante Brasil en el MetLife Stadium de Nueva York los Leones del Atlas se convirtieron en la primera selección en la historia de la Copa del Mundo en alinear simultáneamente a 11 jugadores nacidos fuera de su país.



El hito se produjo al minuto 65 cuando ingresó Samir El Mourabet nacido en Estrasburgo completando un once conformado íntegramente por futbolistas nacidos en Francia España Bélgica Países Bajos y Canadá.

El registro no es casualidad sino el resultado de una política de scouting sistemática que Marruecos inició en 2010 siguiendo a las principales promesas de origen marroquí formadas en clubes europeos. Figuras como Achraf Hakimi nacido en Madrid Yassine Bono nacido en Montreal y Brahim Díaz nacido en Málaga son el ejemplo más claro de cómo esta estrategia llevó a los Leones del Atlas al cuarto lugar del Mundial de Qatar 2022 el mejor resultado histórico de una selección africana. El técnico Mohamed Ouahbi fue directo al respecto. “No queremos esperar al Mundial 2030 para ser campeones del mundo Marruecos lo va a intentar en 2026”, afirmó.

El trabajo de captación continúa con miras al futuro con varios jugadores sub 21 nacionalizados recientemente entre los que destacan los belgas Rayane Bounida y Saif Eddine Lazar y los neerlandeses Benjamin Khaderi y Ayoub Ouarghi formados en clubes como Ajax PSV y Feyenoord. Marruecos no piensa detenerse en su camino hacia convertirse en una de las selecciones más importantes del mundo en los próximos torneos.

Los 11 jugadores nacidos fuera de Marruecos

Bono — Montreal, Canadá

Noussair Mazraoui — Leiderdorp, Países Bajos

Issa Diop — Toulouse, Francia

Chadi Riad — Palma, España

Achraf Hakimi — Madrid, España

Neil El Aynaoui — Nancy, Francia

Ayyoub Bouaddi — Senlis, Francia

Chemsdine Talbi — Sambreville, Bélgica

Bilal El Khannouss — Molenbeek, Bélgica

Samir El Mourabet — Estrasburgo, Francia

Ismael Saibari — Terrassa, España



El hito de Marruecos ante Brasil refleja que los Leones del Atlas han construido algo más que un equipo de fútbol. Han edificado un proyecto de identidad continental que abraza a su diáspora y la convierte en su mayor fortaleza competitiva.