Quién es y dónde juega Livano Comenencia, el autor del primer gol de Curazao en un Mundial

Fútbol Internacional

Quién es y dónde juega Livano Comenencia, el autor del primer gol de Curazao en un Mundial

Livano Comenencia, del FC Zürich, de la Superliga de Suiza, se convirtió este 14 de junio de 2026 en el autor del primer gol de Curazao en la historia de una Copa Mundial de la FIFA.

Raúl Barreno C.

|

time-clock

HOUSTON (United States), 14/06/2026.- Livano Comenencia of Curacao (R) scores the 1-1 during the FIFA World Cup 2026 group stage match Germany against Curacao, in Houston, USA, 14 June 2026. (Alemania) EFE/EPA/SAM WASSON

Livano Comenencia deCurazao marcó el primero gol de su selección en el Mundial 2026 ante Alemania. El tanto empató transitoriamente el juego que se desarrolla en el Estadio Houston. Foto Prensa Libre: EFE.

El defensor anotó al minuto 21 del partido ante Alemania y empató momentáneamente el marcador después del gol inicial de Felix Nmecha, conseguido al minuto 6.

La anotación llegó tras un centro al área que Comenencia remató con la pierna izquierda. El balón se desvió ligeramente antes de ingresar en la portería.

El tanto representó un momento histórico para Curazao, selección que disputa su primera participación en una Copa del Mundo. El juego se desarrolla en el Estadio Houston.

LECTURAS RELACIONADAS

Con la azul y blanco en alto, guatemaltecos viven los juegos del Mundial 2026

chevron-right
FOTODELDÍA GR4205. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- La cantante colombiana Shakira (i) y el nigeriano Burna Boy se presentan en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez

De Sudáfrica 2010 a Norteamérica 2026: un recorrido por las inauguraciones que han marcado la historia reciente de la Copa Mundial de la FIFA

chevron-right

Trayectoria de Livano Comenencia

Livano Shyron Liomar Comenencia nació el 3 de febrero de 2004 en Breda, Países Bajos. Es hijo de padres curazoleños y mide 1.85 metros. Se desempeña principalmente como lateral derecho, aunque también puede jugar como lateral izquierdo o mediocampista defensivo.

Su formación futbolística se desarrolló en las categorías inferiores del PSV Eindhoven, donde permaneció entre 2011 y 2021. Posteriormente integró la Juventus Next Gen antes de incorporarse al FC Zürich, de la Superliga de Suiza, en agosto de 2025. El club suizo le otorgó un contrato con vigencia hasta junio de 2029.

Su elección por Curazao

Aunque nació en los Países Bajos, Comenencia optó por representar a Curazao a nivel internacional. Debutó con la selección absoluta en 2024 y participó en el proceso clasificatorio hacia el Mundial 2026.

Durante las eliminatorias de la Concacaf marcó uno de los goles en la victoria 2-0 sobre Jamaica, resultado que contribuyó a la clasificación del combinado caribeño.

Su anotación frente a Alemania se convirtió en el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo y en uno de los momentos más relevantes en la historia futbolística del país.

Curazao integra el Grupo E junto con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil en su primera participación mundialista.

ARCHIVADO EN:

Estados Unidos Futbol Internacional Livano Comenencia Mundial 2026 Selección de Alemania Selección de Curazao 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM