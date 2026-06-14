Quién es y dónde juega Livano Comenencia, el autor del primer gol de Curazao en un Mundial

El defensor anotó al minuto 21 del partido ante Alemania y empató momentáneamente el marcador después del gol inicial de Felix Nmecha, conseguido al minuto 6.

La anotación llegó tras un centro al área que Comenencia remató con la pierna izquierda. El balón se desvió ligeramente antes de ingresar en la portería.

El tanto representó un momento histórico para Curazao, selección que disputa su primera participación en una Copa del Mundo. El juego se desarrolla en el Estadio Houston.

Trayectoria de Livano Comenencia

Livano Shyron Liomar Comenencia nació el 3 de febrero de 2004 en Breda, Países Bajos. Es hijo de padres curazoleños y mide 1.85 metros. Se desempeña principalmente como lateral derecho, aunque también puede jugar como lateral izquierdo o mediocampista defensivo.

Su formación futbolística se desarrolló en las categorías inferiores del PSV Eindhoven, donde permaneció entre 2011 y 2021. Posteriormente integró la Juventus Next Gen antes de incorporarse al FC Zürich, de la Superliga de Suiza, en agosto de 2025. El club suizo le otorgó un contrato con vigencia hasta junio de 2029.

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Su elección por Curazao

Aunque nació en los Países Bajos, Comenencia optó por representar a Curazao a nivel internacional. Debutó con la selección absoluta en 2024 y participó en el proceso clasificatorio hacia el Mundial 2026.

Durante las eliminatorias de la Concacaf marcó uno de los goles en la victoria 2-0 sobre Jamaica, resultado que contribuyó a la clasificación del combinado caribeño.

Su anotación frente a Alemania se convirtió en el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo y en uno de los momentos más relevantes en la historia futbolística del país.

Curazao integra el Grupo E junto con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil en su primera participación mundialista.