Con la azul y blanco en alto, guatemaltecos viven los juegos del Mundial 2026

Desde Houston hasta Ciudad de México, aficionados guatemaltecos emprendieron el viaje para ser parte de la Copa del Mundo 2026, apoyar a sus selecciones favoritas y disfrutar el ambiente que solo el torneo más importante del futbol puede ofrecer.

La pasión por el futbol llevó a un grupo de guatemaltecos hasta el estadio Houston, en Texas, para presenciar el partido de Alemania y vivir de cerca la experiencia mundialista.

Procedentes de la Ciudad de Guatemala, los aficionados destacaron la emoción de compartir el viaje en familia y apoyar a una de las selecciones más tradicionales del torneo.

“Es especial para mi papá, que es el que le va a Alemania”, comentó uno de los seguidores antes del encuentro, al tiempo que se mostró optimista sobre el desempeño del conjunto europeo y se atrevió a pronosticar un triunfo por 4-0.

Los aficionados confirmaron que no asistirán únicamente a este partido, sino que aprovecharán su estancia para presenciar un segundo encuentro, el de Portugal, otra de las selecciones que despierta su interés en esta edición de la Copa del Mundo.

La presencia guatemalteca también se hizo sentir en la Ciudad de México durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica, que terminó con victoria de los locales por 2-0.

Aunque algunos seguidores no lograron ingresar al estadio, sí disfrutaron del ambiente en las zonas de fan fest y en distintos puntos de la capital mexicana.

Entre ellos estuvo Ivon Castro, originaria de Quetzaltenango, quien relató el ambiente festivo que encontró desde su llegada.

“Salimos por Tapachula el lunes y llegamos a México al mediodía. Todo el aeropuerto estaba lleno de policías. Nos fuimos al apartamento rentado y salimos a las afueras del estadio y ya era una fiesta”, recordó.

Castro también destacó la hospitalidad de los aficionados mexicanos. “Todos felices y los mexicanos eran fenomenales, muy atentos y amables, cantando a todo pulmón Cielito Lindo a cada rato. Era tan nostálgico”, expresó.

Robo en el Zócalo

El momento más amargo de la experiencia llegó cuando le robaron la bandera de Xelajú y una gorra que había llevado consigo, objetos que acostumbra portar en distintos países para apoyar al equipo superchivo.

Aun con ese contratiempo, los aficionados guatemaltecos coincidieron en que la posibilidad de vivir un Mundial en un país cercano y compartir la fiesta del futbol con seguidores de distintas nacionalidades convirtió el viaje en una experiencia inolvidable.