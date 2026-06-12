De Sudáfrica 2010 a Norteamérica 2026: un recorrido por las inauguraciones que han marcado la historia reciente de la Copa Mundial de la FIFA

La pasión por el futbol ha traspasado fronteras y ha unido a millones de aficionados alrededor del mundo. Cada edición de la Copa Mundial de la FIFA ha escrito capítulos inolvidables con selecciones que han levantado el trofeo, como Argentina, Francia, España y la única pentacampeona del torneo: Brasil.

La celebración del Mundial no solo vive en la cancha, sino que también trasciende generaciones a través de la música. Sus ceremonias inaugurales se han convertido en parte de la historia, con espectáculos y artistas que han puesto ritmo a la máxima fiesta del futbol y han dejado canciones que permanecen en la memoria colectiva.

Desde la aclamada canción Waka Waka (This Time for Africa), que se convirtió en el éxito del Mundial de Sudáfrica 2010 y que aún resuena en cada edición de la Copa Mundial de la FIFA, las ceremonias han dado paso a himnos como Dai Dai, que debutó en la inauguración de México el pasado 11 de junio.

Con la inauguración de la edición 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, el Estadio Ciudad de México —conocido como Estadio Azteca— se convirtió en el único recinto en recibir en tres ocasiones el partido inaugural y, por ende, la ceremonia de apertura.

Con motivo de la ceremonia inaugural de la 23 edición de la Copa Mundial de la FIFA, hacemos un recorrido por las inauguraciones de las últimas cinco ediciones que han marcado la historia reciente del torneo, a partir de los registros históricos de Prensa Libre y las portadas impresas de este matutino.

Mundial Sudáfrica 2010

El 11 de junio de 2010, Sudáfrica hizo historia al convertirse en el primer país africano en albergar una Copa Mundial de la FIFA. La ceremonia de apertura se realizó en el Soccer City de Johannesburgo, previo al partido inaugural entre Sudáfrica y México.

Antes del inicio del encuentro, el estadio se convirtió en un escenario de música, cultura e identidad africana. Más de mil 500 artistas participaron en un espectáculo lleno de color, tambores y danza, que mostró la diversidad del país anfitrión ante millones de espectadores.

La ceremonia reunió a artistas como Hugh Masekela, Thandiswa Mazwai y el Soweto Gospel Choir, además de una presentación aérea de la Fuerza Aérea sudafricana que acompañó la celebración. El evento reflejó el orgullo de un continente que recibía por primera vez la máxima fiesta del futbol mundial.

Un día antes, el concierto de inauguración en el Estadio Orlando reunió a figuras internacionales como Alicia Keys, The Black Eyed Peas, Juanes y Shakira, quienes dieron inicio a la celebración mundialista.

Portada del impreso de Prensa Libre del Mundial de Sudáfrica 2010. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Mundial Brasil 2014

La Copa Mundial de la FIFA 2014 inició con una celebración llena de música, color y cultura brasileña. La ceremonia de apertura se realizó en el Arena de São Paulo, previo al partido inaugural entre Brasil y Croacia, que terminó con victoria para la selección anfitriona.

Antes del silbatazo inicial, más de 660 bailarines llenaron el escenario con una puesta en escena inspirada en la identidad de Brasil. Los artistas lucieron trajes que representaban desde la textura de un balón de futbol hasta elementos de la fauna y flora del país, mientras una estructura esférica electrónica se abría para revelar el escenario principal.

El espectáculo tuvo como protagonistas a Claudia Leitte, Jennifer López y Pitbull, quienes interpretaron el himno oficial del torneo, “We Are One”. Al finalizar la presentación, la samba tomó el escenario y los bailarines continuaron la fiesta que dio la bienvenida al Mundial celebrado en territorio brasileño.

Portada del impreso de Prensa Libre del Mundial de Brasil 2014. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Mundial Rusia 2018

El 14 de junio de 2018 comenzó la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 con el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita en el estadio Luzhniki de Moscú, donde la selección anfitriona se impuso 5-0.

Media hora antes del encuentro se realizó la ceremonia de apertura, un espectáculo que tuvo un enfoque más musical que coreográfico. El cantante británico Robbie Williams fue uno de los protagonistas, acompañado por la reconocida soprano rusa Aida Garifullina, quien llenó de brillo el escenario con su presentación de “Let Me Entertain You”.

Los temas “Feel”, “Angels” y “Rock DJ” formaron parte del repertorio musical, mientras que otros momentos destacados se vivieron dentro del campo. El exfutbolista brasileño Ronaldo participó en el acto previo al partido y sorprendió al permitir que el niño que lo acompañaba realizara el saque inaugural.

Además, el arquero español Iker Casillas, capitán de la selección campeona del mundo en 2010, fue el encargado de ingresar el trofeo de la Copa Mundial al césped del estadio Luzhniki.

Portada del impreso de Prensa Libre del Mundial de Rusia 2018. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Mundial Qatar 2022

El 20 de noviembre de 2022 inició la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 con el partido inaugural entre Catar y Ecuador en el estadio Al Bayt de Doha, donde la selección sudamericana se impuso 2-0 al anfitrión.

Antes del encuentro se realizó la ceremonia de apertura, un espectáculo que combinó cultura, música y mensajes de unión. El actor estadounidense Morgan Freeman y el joven activista catarí Ghanim Al-Muftah protagonizaron uno de los momentos más destacados al compartir un mensaje sobre igualdad, respeto y la importancia de encontrarse a través de las diferencias.

La música también fue parte central de la celebración con la participación de Jungkook, integrante de BTS, y el cantante catarí Fahad Al Kubaisi, quienes interpretaron “Dreamers”, una de las canciones oficiales del torneo.

La ceremonia también rindió homenaje a las 32 selecciones participantes, a los países que anteriormente fueron sede de la Copa Mundial y a los voluntarios que hicieron posible la organización del campeonato.

Portada del impreso de Prensa Libre del Mundial de Qatar 2022. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Mundial 2026: tres países anfitriones

La Copa Mundial de la FIFA 2026 inició una nueva era al ser la primera edición organizada por tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. La celebración comenzó en territorio mexicano, donde la música y la cultura marcaron el inicio de esta fiesta mundialista.

México reunió a artistas como Maná, Shakira, Burna Boy, J Balvin, Los Ángeles Azules y Belinda, quienes formaron parte de la celebración con interpretaciones de canciones incluidas en el álbum oficial del torneo.

Posteriormente, Canadá abrió sus puertas al Mundial por primera vez y presentó un espectáculo inspirado en su identidad cultural y en la diversidad de sus comunidades. Artistas como Alessia Cara, Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy participaron en la ceremonia, mientras Jessie Reyez y Elyanna cerraron la presentación con “Illuminate”.

Horas más tarde, el 12 de junio, Estados Unidos concluyó la inauguración triple con un espectáculo dedicado a su historia, su influencia en la música y el entretenimiento. Future, Tyla, Lisa, Anitta y Rema fueron algunos de los artistas encargados de llevar ritmo y energía a la celebración.

Portada del impreso de Prensa Libre del Mundial de México 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)