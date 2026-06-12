¿Quién era el niño que cantó con Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026?

El viernes 12 de junio se llevaron a cabo los dos últimos espectáculos de inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos y Canadá, que se sumaron a la celebración iniciada en México el jueves 11 de junio. Por primera vez, tres países son sede de esta competencia deportiva.

En Estados Unidos, Lisa, Anitta, Rema, Future y Tyla participaron en la ceremonia inaugural, mientras que Katy Perry se presentó después del ingreso de las banderas al terreno de juego.

Con la canción "Wonder", Perry celebró el inicio del campeonato mundial y lo hizo junto a un niño noruego invitado. Pero ¿quién es el pequeño?

Horas antes de su presentación, Perry compartió con sus seguidores una historia que explica el vínculo que la une a Tius Luka.

Perry explicó que el niño grabó una parte vocal para la canción "Wonder" en 2021, cuando tenía cinco años. Esuchó su voz en 2023 y le inspiró a escribr el verso de Wonder y añadirlo a su sexto álbum.

quedó tan inspirada que decidió escribir la versión definitiva de la letra para incluir el tema en su sexto álbum de estudio. "La vocecita que escuchas es Tius", escribió la artista en su cuenta de Instagram junto a un video de los ensayos realizados en la cancha del estadio.

🚨 Katy Perry and Tius Luka performing "Wonder" at the FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony. 🏆✨ pic.twitter.com/ExUUBO4q7s — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 13, 2026

¿Qué dice Wonder?

La canción es inspiradora a un mundo mejor. Aquí parte de la letra en inglés y español.

Un día, cuando seamos mayores

One day, when we're older



¿Seguiremos mirando hacia arriba maravillados?

Will we still look up in wonder?

Un día, cuando seamos mayores

One day, when we're older



¿Seguiremos mirando hacia arriba maravillados?

Will we still look up in wonder?



Algún día, cuando seamos más sabios

Someday, when we're wiser



¿Nuestros corazones todavía tendrán ese fuego?

Will our hearts still have that fire?



Alguien puede prometerme

Can somebody promise me



¿Nuestra inocencia no se pierde en este mundo cínico?

Our innocence doesn't get lost in this cynical world?...