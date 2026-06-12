¿Quién era el niño que cantó con Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026?

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¿Quién era el niño que cantó con Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026?

Mientras Katy Perry celebraba el inicio del Mundial 2026 con la interpretación de “Wonder”, muchos espectadores se preguntaban quién era el niño que la acompañaba en el escenario.

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Katy Perry y el niño noruego Tius Luka durante la tercera inauguración del Mundial 2026 en Los Ángeles, California en Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE)

Katy Perry y el niño noruego Tius Luka durante la tercera inauguración del Mundial 2026 en Los Ángeles, California en Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE)

El viernes 12 de junio se llevaron a cabo los dos últimos espectáculos de inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos y Canadá, que se sumaron a la celebración iniciada en México el jueves 11 de junio. Por primera vez, tres países son sede de esta competencia deportiva.

En Estados Unidos, Lisa, Anitta, Rema, Future y Tyla participaron en la ceremonia inaugural, mientras que Katy Perry se presentó después del ingreso de las banderas al terreno de juego.

Con la canción "Wonder", Perry celebró el inicio del campeonato mundial y lo hizo junto a un niño noruego invitado. Pero ¿quién es el pequeño?

Horas antes de su presentación, Perry compartió con sus seguidores una historia que explica el vínculo que la une a Tius Luka.

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Perry explicó que el niño grabó una parte vocal para la canción "Wonder" en 2021, cuando tenía cinco años. Esuchó su voz en 2023 y le inspiró a escribr el verso de Wonder y añadirlo a su sexto álbum.

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quedó tan inspirada que decidió escribir la versión definitiva de la letra para incluir el tema en su sexto álbum de estudio. "La vocecita que escuchas es Tius", escribió la artista en su cuenta de Instagram junto a un video de los ensayos realizados en la cancha del estadio.

¿Qué dice Wonder?

La canción es inspiradora a un mundo mejor. Aquí parte de la letra en inglés y español.

Un día, cuando seamos mayores
One day, when we're older

¿Seguiremos mirando hacia arriba maravillados?
Will we still look up in wonder?

Un día, cuando seamos mayores
One day, when we're older


¿Seguiremos mirando hacia arriba maravillados?
Will we still look up in wonder?

Algún día, cuando seamos más sabios
Someday, when we're wiser

¿Nuestros corazones todavía tendrán ese fuego?
Will our hearts still have that fire?

Alguien puede prometerme
Can somebody promise me

¿Nuestra inocencia no se pierde en este mundo cínico?
Our innocence doesn't get lost in this cynical world?...

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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