Cuánto podría costar en dólares el outfit de Belinda para el Mundial 2026

La cantante mexicana Belinda vistió para la inauguración de Mundial 2026 un corsé rosa y un pantalón de lona. Interpretó Por ella, con el grupo Ángeles Azules. Algunos comentarios en redes decían que era un atuendo sencillo, pero Belinda publicó información que da más detalles de las lujosas opciones que vistió.

La Copa del Mundo 2026 marca un hito sin precedentes al ser la primera edición organizada de forma conjunta por tres naciones: Estados Unidos, Canadá y México.



La competición arrancó el jueves 11 de junio con el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México, desatando la euforia masiva con un despliegue de artistas latinos comandado por la colombiana Shakira.



También actuaron los mexicanos Alejandro Fernández, Lila Downs, así comoManá; el venezolano Danny Ocean, el colombiano J Balvin, y la intérprete sudafricana Tyla.

Belinda en sus redes destacó historias en las que asegura que su vestuario cuenta con 80 mil cristales Swarovski aplicados en las prendas.

El diseño y la confección del atuendo estuvieron a cargo del diseñador Juan Carlos Plasencia, quien trabaja de manera regular con la cantante y fue el encargado de elaborar su brillante apariencia, informó Infobae. Belinda en sus redes destacó el valor de la colocación de cada uno de los cristales.

Belinda interpretando “Por Ella” junto a Los Ángeles Azules en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/N4YbWyVu34 — AMINFORMAAGUASCALIENTES (@75Game) June 11, 2026

Tomando en cuenta la cantidad de cristales que Belinda aseguró que se utilizaron en su ropa —más de 80 mil—, se puede estimar que el costo total del atuendo podría oscilar entre 200 mil y 6 millones de pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente US$10,500 y US$315 mil, o entre Q80 mil y Q2.4 millones, según el tipo de cambio de referencia.

La cantante también compartió que llevaba una esmeralda colombiana en su presentación. "Un símbolo de fuerza, historia y belleza latina", destacó. La diseñadora es Sandra Linero y en su página el accesorio está valorado en US$18,478, equivalentes a aproximadamente Q142 mil, según el tipo de cambio vigente.

Momento viral de Salma Hayek y Belinda

Belinda destacó en su presentación de la inauguración, pero previo a este momento también vivió un momento al lado de Salma Hayek, a quien vio apenas unos minutos previos a su turno.

En los camerinos y después de unas fotografías, Salma le deseó lo mejor a su amiga Belinda. Este momento quedó grabado en fotos y videos y se ha convertido en uno de las muestras más emotivas de la primera jornada de este torneo deportivo.