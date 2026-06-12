Cuánto podría costar en dólares el outfit de Belinda para el Mundial 2026

Escenario

Cuánto podría costar en dólares el outfit de Belinda para el Mundial 2026

El atuendo que Belinda usó en la inauguración del Mundial 2026 estaba cubierto con más de 80 mil cristales Swarovski y este podría ser su precio.

|

time-clock

Inauguración del Mundial de la FIFA 2026

La cantante mexicana Belinda y el grupo Los Ángeles Azules emocionaron al público con un repertorio musical. ¿Cuánto podría costar su atuendo? (Foto Prensa Libre: EFE)

La cantante mexicana Belinda vistió para la inauguración de Mundial 2026 un corsé rosa y un pantalón de lona. Interpretó Por ella, con el grupo Ángeles Azules. Algunos comentarios en redes decían que era un atuendo sencillo, pero Belinda publicó información que da más detalles de las lujosas opciones que vistió.

La Copa del Mundo 2026 marca un hito sin precedentes al ser la primera edición organizada de forma conjunta por tres naciones: Estados Unidos, Canadá y México.


La competición arrancó el jueves 11 de junio con el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México, desatando la euforia masiva con un despliegue de artistas latinos comandado por la colombiana Shakira.


También actuaron los mexicanos Alejandro Fernández, Lila Downs, así comoManá; el venezolano Danny Ocean, el colombiano J Balvin, y la intérprete sudafricana Tyla.

LECTURAS RELACIONADAS

GR5159. TORONTO (CANADÁ), 12/06/2026.- Artistas se presentan en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este viernes, en el estadio BMO Field de Toronto (Canadá). EFE/ Bienvenido Velasco

¿Superó Canadá a México? La ceremonia inaugural rindió homenaje a las raíces y diversidad cultural del país

chevron-right
Artistas se presentan en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este viernes, en el estadio BMO Field de Toronto (Canadá). (Foto Prensa Libre: EFE)

Así será el espectáculo de apertura del Mundial 2026 con Katy Perry, LISA, Anitta y Michael Bublé

chevron-right

Belinda en sus redes destacó historias en las que asegura que su vestuario cuenta con 80 mil cristales Swarovski aplicados en las prendas.

El diseño y la confección del atuendo estuvieron a cargo del diseñador Juan Carlos Plasencia, quien trabaja de manera regular con la cantante y fue el encargado de elaborar su brillante apariencia, informó Infobae. Belinda en sus redes destacó el valor de la colocación de cada uno de los cristales.

Tomando en cuenta la cantidad de cristales que Belinda aseguró que se utilizaron en su ropa —más de 80 mil—, se puede estimar que el costo total del atuendo podría oscilar entre 200 mil y 6 millones de pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente US$10,500 y US$315 mil, o entre Q80 mil y Q2.4 millones, según el tipo de cambio de referencia.

La cantante también compartió que llevaba una esmeralda colombiana en su presentación. "Un símbolo de fuerza, historia y belleza latina", destacó. La diseñadora es Sandra Linero y en su página el accesorio está valorado en US$18,478, equivalentes a aproximadamente Q142 mil, según el tipo de cambio vigente.

Momento viral de Salma Hayek y Belinda

Belinda destacó en su presentación de la inauguración, pero previo a este momento también vivió un momento al lado de Salma Hayek, a quien vio apenas unos minutos previos a su turno.

En los camerinos y después de unas fotografías, Salma le deseó lo mejor a su amiga Belinda. Este momento quedó grabado en fotos y videos y se ha convertido en uno de las muestras más emotivas de la primera jornada de este torneo deportivo.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Belinda Mundial 2026 Mundial 2026 famosos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM