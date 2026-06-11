Belinda y Salma Hayek: qué ocurrió entre ambas antes de la inauguración del Mundial 2026

La actriz mexicana Salma Hayek ha tenido uno de los papeles principales en la inaugración del Mundial 2026. La actriz salió con un traje rojo y una blusa en colores vibrantes. La tonalidad proyecta fuerza, sensualidad, estilo y elegancia, dicen expertos.

"Su estilismo es fiel a su personalidad: auténtica y siempre dispuesta a brillar. En este histórico día, así fue como la actriz confirmó durante el partido inaugural México vs. Sudáfrica que la relación entre la moda y el fútbol va más allá de lo inesperado", dijo Vogue sobre su atuendo.

Como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dio la bienvenida al encuentro deportivo inaugurado este jueves en el Estadio de Ciudad de México, conocido como Azteca, con un discurso en el que destacó la “unión del fútbol”.

“Le damos la bienvenida al mundo entero recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026”, afirmó la artista de Hollywood frente a un estadio repleto de estrellas del cine, del deporte y de la música.

"¡Que viva México!", Salma Hayek da la bienvenida en la Copa del Mundo pic.twitter.com/uU9e3SQBu9 — Noticias de México (@NoticiaMex) June 11, 2026



La productora aseguró que los mexicanos están "muy honrados de que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos".



Minutos después de su mensaje, Hayek posó junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien sostuvo el trofeo que se adjudicará el campeón de la justa mundialista que arrancó este jueves en México, país que por tercera vez es sede de este evento deportivo, esta vez junto a EE.UU. y Canadá.

Momento viral de Salma Hayek y Belinda

Belinda destacó en su presentación de la inauguración del Mundial junto a Los Ángeles Azules, pero previo a este momento también vivió un momento al lado de Salma Hayek, a quien vio apenas unos minutos previos a su turno.

Belinda interpretando “Por Ella” junto a Los Ángeles Azules en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/N4YbWyVu34 — AMINFORMAAGUASCALIENTES (@75Game) June 11, 2026

En los camerinos y después de unas fotografías, Salma le deseó lo mejor a su amiga Belinda. Este momento quedó grabado en fotos y videos y se ha convertido en uno de las muestras más emotivas de la primera jornada de este torneo deportivo.