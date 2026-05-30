Karla Souza: de “México 86” al crimen de Yakiri Rubio y el asesinato de un agresor sexual

México 86 en Netflix llegará a partir del 5 de junio del 2026 y contará los secretos detrás de la organización y celebración del Mundial de México en aquel año. En la película, Karla Souza interpreta a Susana, quien está al lado de Martín de la Torre (Diego Luna), y tiene otros proyectos, como llevar a la pantalla la historia de Yakiri Rubio, la joven que, tras asesinar a uno de sus atacantes sexuales, fue encarcelada en la Ciudad de México.

Martín de la Torre fue un funcionario de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) que logró que se celebrara en 1986 un Mundial de futbol, aunque lo hizo por medio de sobornos a otros países y de diversas disputas con su rival, Estados Unidos, por la organización.

Más de 40 años después de la celebración de aquel Mundial en México, Luna considera que “hay muchos paralelismos” entre la celebración de aquel campeonato y la del que arrancará en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

En el filme, dirigido por Gabriel Ripstein, Souza interpreta a la pareja de Martín, una mujer que no está interesada en el futbol, pero se ve arrastrada por la corrupción y las malas prácticas.

“(El Mundial) trata de tapar situaciones del país y pretender que no están sucediendo”, comenta la artista, conocida por su participación en Nosotros los nobles (2013).

Además, pone como ejemplo que, mientras el país se encontraba “todavía en escombros” tras el sismo de 1985, el más catastrófico de la historia reciente de México, hombres como Martín seguían más preocupados por la celebración del Mundial.

El nuevo proyecto

El Universal compartió que la actriz participará en una película sobre el caso de Yakiri Rubio, la joven que, tras asesinar a uno de sus atacantes sexuales, fue encarcelada en México.

La cinta se llamará Legítima y el medio destaca que se ha estado rodando en locaciones de la Ciudad de México, como la colonia Guerrero, donde se le vio conduciendo una camioneta.

“Yakiri, la mujer en la que está basada la cinta, fue atacada en diciembre del 2013: fue secuestrada por dos hombres y llevada a un hotel, donde fue víctima de violencia sexual”, describe la publicación.

En el podcast Pepe & Mencha, la víctima relató que atacó e hirió a su violador con la misma navaja con la que él la atacó; el hombre huyó y murió minutos después.

Fue acusada y estuvo tres meses en la cárcel. Fue defendida por la abogada Ana Katiria Suárez Castro hasta que se comprobó que su acción fue en legítima defensa.

Por ahora no se conoce el papel que tendrá Souza, pero en una entrevista con el medio mexicano dijo que “de alguna manera, retratar en el cine una historia verídica nos ayuda a entender un poco más lo que sucede tras bambalinas y por qué quizá la mujer no se siente segura ni protegida en nuestro país”.

Legítima está siendo dirigida por Elisa Miller, ganadora en Cannes por el cortometraje Ver llover y realizadora del largometraje Tiempo de huracanes, bajo la producción de Pimienta Films, de Nicolás Celis, productor de ROMA.

Souza también ha sufrido abusos. En el 2018 dijo haber sido violada por un director cuya identidad jamás reveló. En el 2022 protagonizó La caída, cinta inspirada en un caso real de abuso sexual en el equipo de clavados mexicano y que le valió una nominación como mejor actriz al Premio Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Ha participado en otros proyectos cinematográficos de denuncia.



