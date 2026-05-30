El guatemalteco David López gana oro en la Olimpiada Internacional de Greenwich

David López recibió oro en la Olimpiada Internacional de Greenwich (IGO) en la categoría en línea de storytelling STEM.

lGO es una prestigiosa competición de proyectos organizada por la North London Grammar School en el Reino Unido. Funciona como un centro global para la innovación, reuniendo a jóvenes talentos de todo el mundo para que demuestren su creatividad y destreza científica en el corazón de Londres.

Los jueces de la IGO son profesionales de la ciencia, la ingeniería y /o la industria, comprometidos con la evaluación imparcial de cada proyecto. La mayoría de los jueces poseen un doctorado o un título equivalente y/o cuentan con al menos un año de experiencia relevante.

El storytelling es el arte de contar historias y, en el ámbito STEM, se relaciona con metodologías educativas basadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este acrónimo, originado en Estados Unidos, proviene de las iniciales en inglés de estas disciplinas.

La historia que escribió trata de un microbio que viajó desde la Tierra a través de un escombro que salió disparado por el impacto de un asteroide en Marte, y tuvo que sobrevivir allá. Su trabajo se titula Two Years in Another Planet (Dos años en otro planeta).

El certificado que nombra a David López con oro por su participaci´ón con una historia que habla de proceso de un microbio en el espacio. (Foto Prensa Libre: cortesía Familia López)

El 16 de mayo se presentó en línea ante un jurado. Su historia aborda conceptos como extremófilos (microorganismos que prosperan en condiciones extremas), panspermia (hipótesis que sugiere que la vida en la Tierra proviene del espacio exterior), litopanspermia (transferencia de microorganismos entre planetas a través de rocas o meteoritos) y elementos de astrobiología.

En redes sociales compartió un mensaje especial. "Recibo este reconocimiento con gratitud y se lo dedico a todos los niños de Guatemala que aman la ciencia, hacen preguntas y sueñan con descubrir más sobre nuestro universo. Primeramente doy gracias a Dios y a mi familia, tías, tíos y abuelos por su amor, apoyo y aliento a lo largo de este viaje", dice el niño prodigio guatemalteco.

En su agradecimiento incluye a sus maestros Edgar Castro, Alfredo Samayoa y Manuel Ixquiac, así como a otras personas e instituciones que han dado su apoyo.

Actualmente también forma parte junto a alumnos del club Costelación Quetzal del Proyecto Hail Mary, de Space for Teachers. Los educadores de los participantes guían a los estudiantes mientras diseñan una pequeña estación espacial giratoria basada en el concepto de gravedad artificial.

El nombre del proyecto Hail Mary se basa en la novela de ciencia ficción de Andy Weir, publicada en el 2021, que recientemente tuvo una adaptación al cine, en la que Ryland Grace, interpretado por Ryan Gosling, despierta de un coma sin memoria y sin saber por qué se encuentra en una nave espacial a 11.9 años luz de la Tierra.