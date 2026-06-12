Así será el espectáculo de apertura del Mundial 2026 con Katy Perry, LISA, Anitta y Michael Bublé

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Así será el espectáculo de apertura del Mundial 2026 con Katy Perry, LISA, Anitta y Michael Bublé

Katy Perry, LISA, Michael Bublé, Anitta y otras figuras internacionales serán parte de las ceremonias que acompañarán el inicio de la actividad mundialista en Estados Unidos y Canadá.

EFE

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Artistas se presentan en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este viernes, en el estadio BMO Field de Toronto (Canadá). (Foto Prensa Libre: EFE)

Artistas se presentan en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este viernes, en el estadio BMO Field de Toronto (Canadá). (Foto Prensa Libre: EFE)

Con un despliegue estelar que reúne a figuras de la talla de Katy Perry, Michael Bublé y la superestrella coreana LISA, Estados Unidos y Canadá inauguran este viernes 12 de junio histórico Mundial que se celebra en un formato inédito de tres países anfitriones y que promete romper todos los récords de audiencia.

El espectáculo en territorio canadiense es en el Toronto Stadium, fue con una ceremonia de apertura de unos 13 minutos de duración. Michael Bublé cantó el himno de Canadá y en el espectáculo participaron Alessia Cara y el grupo de hip-hop The Halluci Nation.

Tras los últimos acordes, la selección de Canadá empezó su debut mundialista contra Bosnia y Herzegovina, previsto para las 15:00 hora local (19:00 GMT), dando inicio a la ronda clasificatoria del Grupo B del Mundial.

Posteriormente, la fiesta del fútbol se trasladará a Los Ángeles, en el estado de California, con un cartel de alto perfil internacional liderado por la estrella del pop Katy Perry, la sensación coreana LISA y la brasileña Anitta, quienes estarán acompañadas por el rapero Future y el productor DJ Sanjoy.

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Una vez concluido el concierto de apertura, el combinado de Estados Unidos saltará a la cancha para medirse ante Paraguay a partir de las 18:00 hora local (01:00 GMT del sábado).

La Copa del Mundo 2026 marca un hito sin precedentes al ser la primera edición organizada de forma conjunta por tres naciones: Estados Unidos, Canadá y México.

La competición arrancó ayer con el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México, desatando la euforia masiva con un despliegue de artistas latinos comandado por la colombiana Shakira.

También actuaron los mexicanos Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, así como los grupos Maná y Los Ángeles Azules; el venezolano Danny Ocean, el colombiano J Balvin, y la intérprete sudafricana Tyla.

La final del torneo se celebrará el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey con un cierre de dimensiones históricas que reunirá en un mismo escenario a Madonna, Shakira y el esperado regreso de la banda surcoreana BTS.

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