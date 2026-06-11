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Ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá: horarios, artistas y partido de apertura
La fiesta del Mundial 2026 continúa en Estados Unidos y Canadá, que recibirán a miles de aficionados con ceremonias inaugurales y los primeros partidos en sus respectivas sedes. Estos son los detalles.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA junto a varios exjugadores brasileños durante una ceremonia este jueves, en Brasilia (Brasil). (Foto Prensa Libre: EFE)
La Copa Mundial de la FIFA 2026 continuará su celebración con dos ceremonias inaugurales, esta vez en Canadá, donde diversas celebridades se reunirán para ofrecer un espectáculo de celebración de la música, la cultura del país y, por supuesto, el futbol.
Una de las sorpresas es la incorporación de tres ceremonias de apertura, una por cada país sede. El 11 de junio, artistas como Shakira, Burna Boy, Los Ángeles Azules, Belinda, Danny Ocean y J Balvin llevaron la fiesta al Estadio Ciudad de México, pero será este 12 de junio cuando Canadá y Estados Unidos celebren sus propias inauguraciones.
Desde el Estadio de Toronto, la fiesta canadiense contará con la participación de artistas como Michael Bublé, Alanis Morissette y William Prince. Según dio a conocer la FIFA, este espectáculo representará la cultura de Canadá, así como la diversidad y el sentido de comunidad mediante un mosaico.
Previo al enfrentamiento entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, los artistas saldrán a la cancha para ofrecer un espectáculo en el que, mediante un mosaico que reinterpreta el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, se mostrará a la población, las culturas y las comunidades que definen al país, destacó la FIFA.
“Esta ceremonia recibirá al mundo entero con una celebración dinámica inspirada en sus comunidades, en su gran diversidad y en el poder unificador del fútbol”, indicó la FIFA al anunciar que esta ceremonia se celebrará 90 minutos antes del silbatazo inicial del partido, es decir, a las 11.30 horas de Guatemala.
Se conoce que el espectáculo inaugural comenzará con una cuenta regresiva que llevará al público por un recorrido por Canadá con el objetivo de mostrar su belleza de costa a costa. Luego se presentará un espectáculo que reúne a artistas internacionales para interpretar parte de los éxitos del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA.
Horarios del protocolo de inauguración
- 9 horas: Apertura de las puertas del Estadio Ciudad de México para asistentes con boleto
- 11.30 horas: Inicio del espectáculo musical inaugural
- 13 horas: Inicio del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina
The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026
Horarios de la inauguración por países
- 11.30 horas: Ciudad de México y Centroamérica
- 12.30 horas: Panamá, Ecuador, Colombia y Perú
- 13.30 horas: Chile, Venezuela, Bolivia, Miami (Estados Unidos) y Toronto (Canadá)
- 14.30 horas: Argentina, Paraguay y Uruguay
- 19.30 horas: España
Artistas invitados a la inauguración en Canadá
- Alanis Morissette
- Alessia Cara
- Elyanna
- Jessie Reyez
- Michael Bublé
- Nora Fatehi
- Sanjoy
- Vegedream
- William Prince
Medios como N Más destacan que Michael Bublé encabezará la ceremonia en Canadá, mientras que Alanis Morissette será la encargada de entonar el himno nacional. Por Bosnia y Herzegovina, la cantante Desandar Gajić interpretará el himno.
Como embajador oficial de la Copa Mundial para esta ceremonia participará el actor y comediante Will Arnett.
Partidos inaugurales
12 de junio del 2026
- Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: 13 horas
- Estados Unidos vs. Paraguay: 19 horas
Algunos de estos partidos podrán verse a través de servicios de cable, como Tigo o Claro.