Ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá: horarios, artistas y partido de apertura

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continuará su celebración con dos ceremonias inaugurales, esta vez en Canadá, donde diversas celebridades se reunirán para ofrecer un espectáculo de celebración de la música, la cultura del país y, por supuesto, el futbol.

Una de las sorpresas es la incorporación de tres ceremonias de apertura, una por cada país sede. El 11 de junio, artistas como Shakira, Burna Boy, Los Ángeles Azules, Belinda, Danny Ocean y J Balvin llevaron la fiesta al Estadio Ciudad de México, pero será este 12 de junio cuando Canadá y Estados Unidos celebren sus propias inauguraciones.

Desde el Estadio de Toronto, la fiesta canadiense contará con la participación de artistas como Michael Bublé, Alanis Morissette y William Prince. Según dio a conocer la FIFA, este espectáculo representará la cultura de Canadá, así como la diversidad y el sentido de comunidad mediante un mosaico.

Previo al enfrentamiento entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, los artistas saldrán a la cancha para ofrecer un espectáculo en el que, mediante un mosaico que reinterpreta el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, se mostrará a la población, las culturas y las comunidades que definen al país, destacó la FIFA.

“Esta ceremonia recibirá al mundo entero con una celebración dinámica inspirada en sus comunidades, en su gran diversidad y en el poder unificador del fútbol”, indicó la FIFA al anunciar que esta ceremonia se celebrará 90 minutos antes del silbatazo inicial del partido, es decir, a las 11.30 horas de Guatemala.

Se conoce que el espectáculo inaugural comenzará con una cuenta regresiva que llevará al público por un recorrido por Canadá con el objetivo de mostrar su belleza de costa a costa. Luego se presentará un espectáculo que reúne a artistas internacionales para interpretar parte de los éxitos del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA.

Horarios del protocolo de inauguración

9 horas: Apertura de las puertas del Estadio Ciudad de México para asistentes con boleto

11.30 horas: Inicio del espectáculo musical inaugural

13 horas: Inicio del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina

The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026

Horarios de la inauguración por países

11.30 horas: Ciudad de México y Centroamérica

12.30 horas: Panamá, Ecuador, Colombia y Perú

13.30 horas: Chile, Venezuela, Bolivia, Miami (Estados Unidos) y Toronto (Canadá)

14.30 horas: Argentina, Paraguay y Uruguay

19.30 horas: España

Artistas invitados a la inauguración en Canadá

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

Medios como N Más destacan que Michael Bublé encabezará la ceremonia en Canadá, mientras que Alanis Morissette será la encargada de entonar el himno nacional. Por Bosnia y Herzegovina, la cantante Desandar Gajić interpretará el himno.

Como embajador oficial de la Copa Mundial para esta ceremonia participará el actor y comediante Will Arnett.

Partidos inaugurales

12 de junio del 2026

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: 13 horas

Estados Unidos vs. Paraguay: 19 horas

Algunos de estos partidos podrán verse a través de servicios de cable, como Tigo o Claro.