De Shakira a Katy Perry: las publicaciones de los artistas durante el arranque del Mundial 2026

La fiesta del Mundial arrancó el jueves 11 de junio con artistas invitados que ofrecieron un espectáculo que anunciaba la llegada de los países participantes en la búsqueda de la anhelada copa que los acreditará como los mejores del planeta. Shakira, Alejandro Fernández, Belinda y otras estrellas mostraron en sus redes sociales cómo viven su experiencia en el torneo.

El 12 de junio continúan otras dos inauguraciones y los espectáculos que se celebrarán en Estados Unidos y Canadá.

El primero será en Canadá, donde la selección local enfrentará a Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium. En Canadá estuvieron William Prince, Alessia Cara, Sanjoy, así como Jessie Reyes.

En Estados Unidos, la ceremonia será en Los Ángeles, California, antes del partido de EE. UU. contra Paraguay, y contará con la participación de Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla.

La ceremonia inaugural de EE. UU., en California, se llevará a cabo en el SoFi Stadium y comenzará a las 17.30 horas de Guatemala y México (16.30 horas en Los Ángeles, 18.30 horas en Chicago y 19.30 horas en Toronto), e incluirá un espectáculo de luces.

De acuerdo con la cadena estadounidense CNN, el actor Jason Sudeikis, protagonista de la serie Ted Lasso y embajador de la Copa Mundial del 2026, será el encargado de dar la bienvenida a la ceremonia de apertura en Estados Unidos, donde la artista más reconocida del concierto será la cantante Katy Perry, quien estará acompañada por Lisa.

Asimismo, antes del partido se presentarán la estrella sudafricana Tyla, el músico de afrobeat Rema, la brasileña Anitta y el rapero estadounidense Future, quienes cederán el escenario al dúo paraguayo Purahéi Soul, encargado de interpretar el himno de Paraguay, y al dúo de country Dan + Shay, que interpretará el himno de Estados Unidos.

En las redes de los artistas

La mayoría de los artistas que participan en las inauguraciones también muestran en sus redes sociales cómo se preparan y de qué manera viven el espectáculo.

Por ejemplo, Fer, de Maná, publicó en sus historias el momento en que el grupo se preparó para participar en la inauguración y mostró sus manos temblorosas antes de ser parte de la historia del Mundial 2026.

Entre ellos está Alejandro Fernández. "Nací con dos bendiciones; lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo hasta el último día: nacer mexicano y nacer Fernández", expresó.

El mexicano también escribió: "He tenido la fortuna de recorrer el mundo, de cantar en escenarios que alguna vez parecían imposibles y de llevar nuestra música a lugares con los que solo soñaba cuando era niño. Pero hay momentos que llegan para recordarte de dónde vienes", y publicó varias fotografías, entre ellas una de cuando era niño cantando junto a su padre, Vicente Fernández, y otra durante el espectáculo de inauguración del Mundial 2026.

(Foto Prensa Libre: toma de pantalla de las redes sociales de Alejandro Fernández)

También Lila Downs publicó en diferentes idiomas mensajes en los que dio la bienvenida a México mientras muestra fotos en su camerino previo a la presentación. También se presenta en otro mensaje un vídeo de ella en el escenario.

Shakira se ha acercado a su público con múltiples historias con un mensaje de paz para el campeonato y fotografías con J Balvin, Danny Ocean y con el nigeriano Burna Boy con quien enterpretó el éxito Dai Dai.

Una toma de pantalla de Shakira con Burna Boy. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla IG Shakira)

Katy Perry publicó una historia en que se le observa junto a Tius, un niño noruego de 10 años, para cantar juntos su canción Wonder.

Además, dentro del video, la cantante también dijo que al escuchar la voz de Tius por primera vez fue su inspiración para escribir la canción que hoy será parte de la inauguración del Mundial 2026.

“Esa vocecita que estás escuchando ahora es la de Tius. Tius grabó su parte en ‘Wonder’ cuando tenía 5 años, en 2021. Escuché su voz en 2023 y me inspiré para escribir la letra de ‘Wonder’ y la incluí en mi sexto álbum. Tius ahora tiene 10 años y viajó desde Noruega hasta Los Ángeles para cantar esta canción conmigo el viernes en el Mundial”, describe la cantante estadounidense.

Belinda también compartió diferentes momentos. Desde dar detalles de su atuendo como una esmeralda colombiana que llevaba en su presentación hasta parte de una entrevista que dio segundos después de bajar del escenario.