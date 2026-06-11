Por qué algunos usuarios creen que Shakira no estuvo realmente en la inauguración del Mundial

Shakira coronó la inauguración del Mundial 2026 en el Azteca, junto a Maná y Lila Downs, con su interpretación de 'Dai Dai', el tema oficial de la Copa del Mundo.

En redes sociales ha cobrado fuerza la teoría de que Shakira pudo haber recurrido a una doble para la inauguración del Mundial.

Univision informó que algunos usuarios consideran que la cantante lucía "diferente" en comparación con otras presentaciones. Incluso, se ha mencionado que podría tratarse de su imitadora Rebeca Maiellano, conocida como "Shakibecca".

Parte de las especulaciones surgió porque la colombiana no se quitó los lentes durante la presentación. Entre los argumentos de quienes sostienen esa teoría también figura que su cabellera rizada parecía una "peluca" y que el tono no coincidía con su rubio habitual, pues se veía más amarillo.

Shakira, por el contrario ha comprobado su presencia y trabajo. Ha publicado en sus historias fotografías con Danny Ocean, J Balvin y otros artistas presentes en la inauguración.

Tras el triunfo de México por 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural, compartió un mensaje en sus historias de Instagram. "Felicidades México. Estoy feliz por mi familia mexicana", escribió la cantante. Horas antes, la colombiana también expresó: "Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo".