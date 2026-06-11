Qué se sabe del atuendo que usó Shakira en el espectáculo inaugural de la Copa del Mundo

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Qué se sabe del atuendo que usó Shakira en el espectáculo inaugural de la Copa del Mundo

Shakira fue una de las protagonistas de la inauguración de la Copa del Mundo. Además de su presentación, la cantante colombiana llamó la atención por el atuendo que lució.

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La cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy se presentan en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México (México). El atuendo de la colombiana ha dado de qué hablar. (Foto Prensa Libre: EFE)

La cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy se presentan en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México (México). El atuendo de la colombiana ha dado de qué hablar. (Foto Prensa Libre: EFE)

Uno de los momentos más esperados de la inauguración del Mundial fue escuchar Dai Dai, de la colombiana Shakira y Burna Boy, tema oficial de la Copa del Mundo.

En el centro del escenario brilló durante todo el espectáculo la Copa del Mundo, que se disputará en los próximos días, así como la frase "Estamos listos", el mensaje principal de "Dai Dai" y una declaración de arranque del encuentro deportivo más esperado del año.

Entre cientos de bailarines y vestida con un atuendo amarillo y morado, la cantante, con lentes oscuros, abrió el espectáculo en una cancha que será una de las más vistas del mundo durante el partido inaugural.

Sin embargo, la presentación también dejó algunas curiosidades y dudas. La primera está relacionada con su atuendo y el costo de este.

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Medios internacionales destacan que es difícil establecer su valor. Nicolás Bru, encargado de su vestuario, confirmó en redes sociales que se trata de un diseño de Off-White, la firma fundada por el fallecido Virgil Abloh y considerada una marca italiana de moda urbana de lujo.

Una imagen donde se observan detalles del traje que Shakira lució durante el espectáculo que abrió el Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: Straffon Images)

La colombiana vistió un body amarillo con minifalda blanca y tiras lilas. Además, utilizó el cabello suelto y lentes de sol. En cuanto al calzado, eligió unas zapatillas blancas de estilo urbano con cintas amarillas.

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En videos publicados antes de la inauguración se observa a Shakira con un atuendo similar al que utilizó durante la presentación.

Con información de EFE.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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