Qué se sabe del atuendo que usó Shakira en el espectáculo inaugural de la Copa del Mundo

Uno de los momentos más esperados de la inauguración del Mundial fue escuchar Dai Dai, de la colombiana Shakira y Burna Boy, tema oficial de la Copa del Mundo.

En el centro del escenario brilló durante todo el espectáculo la Copa del Mundo, que se disputará en los próximos días, así como la frase "Estamos listos", el mensaje principal de "Dai Dai" y una declaración de arranque del encuentro deportivo más esperado del año.

Entre cientos de bailarines y vestida con un atuendo amarillo y morado, la cantante, con lentes oscuros, abrió el espectáculo en una cancha que será una de las más vistas del mundo durante el partido inaugural.

Sin embargo, la presentación también dejó algunas curiosidades y dudas. La primera está relacionada con su atuendo y el costo de este.

Medios internacionales destacan que es difícil establecer su valor. Nicolás Bru, encargado de su vestuario, confirmó en redes sociales que se trata de un diseño de Off-White, la firma fundada por el fallecido Virgil Abloh y considerada una marca italiana de moda urbana de lujo.

Una imagen donde se observan detalles del traje que Shakira lució durante el espectáculo que abrió el Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: Straffon Images)

La colombiana vistió un body amarillo con minifalda blanca y tiras lilas. Además, utilizó el cabello suelto y lentes de sol. En cuanto al calzado, eligió unas zapatillas blancas de estilo urbano con cintas amarillas.

En videos publicados antes de la inauguración se observa a Shakira con un atuendo similar al que utilizó durante la presentación.

Con información de EFE.