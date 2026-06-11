“Pocas veces me había sentido tan nervioso”: la confesión de Alejandro Fernández tras el himno en el Mundial 2026

Escenario

“Pocas veces me había sentido tan nervioso”: la confesión de Alejandro Fernández tras el himno en el Mundial 2026

La aparición de Alejandro Fernández en el escenario ha sido de los momentos más emotivos del primer día del Mundial 2026.

|

time-clock

El cantante mexicano Alejandro Fernández se presenta este jueves, durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México (México). (Foto Prensa Libre: EFE)

El cantante mexicano Alejandro Fernández se presenta este jueves, durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México (México). (Foto Prensa Libre: EFE)

El primer partido del Mundial de México contra Sudáfrica dio una victoria al equipo latinoamericano por 2-0. Sin embargo, previo a este encuentro se vivió uno de los momentos más comentados de la jornada: la participación de Alejandro Fernández en la interpretación del Himno Nacional de México.

Vestido de charro, Fernández interpretó el himno. Los espectadores en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) se pusieron de pie, y más de 80 mil aficionados cantaron al unísono con El Potrillo.

El Himno Nacional de México es una creación del poeta mexicano Francisco González Bocanegra y del compositor español Jaime Nunó.

La letra, inspirada en el fervor patriótico, fue escrita por González Bocanegra, mientras que Nunó aportó la melodía que complementó a la perfección las palabras del poeta.

LECTURAS RELACIONADAS

GR4212. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- El cantante colombiano J Balvin se presenta en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez

De Labubus a burlas contra Piqué: los memes que se robaron la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México

chevron-right
Salma Hayek robó las miradas siendo quien dio las palabras de bienvenida en la inauguración del Mundial 2026. Su vestuario destacó y ha recibido críticas favorables. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

Belinda y Salma Hayek: qué ocurrió entre ambas antes de la inauguración del Mundial 2026

chevron-right

Fernández también compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje: "Nací con dos bendiciones, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo hasta el último día: NACER MEXICANO Y NACER FERNÁNDEZ", expresó.

El mexicano también escribió: "He tenido la fortuna de recorrer el mundo, de cantar en escenarios que alguna vez parecían imposibles y de llevar nuestra música a lugares con los que solo soñaba cuando era niño. Pero hay momentos que llegan para recordarte de dónde vienes".

Captura de pantalla del Instagram de Alejandro Fernández.

"Crecí con el fútbol en casa, con las rivalidades de siempre, con las tardes frente a la televisión y con esa pasión que nos une a todos cuando se trata de México. Y aunque llevo toda una vida sobre los escenarios, pocas veces me había sentido tan nervioso… una cosa es salir a cantar y otra muuuuuy diferente es salir a representar", dijo el cantante sobre la experiencia que vivió el 11 de junio.

Además, publicó una fotografía de cuando era niño junto a su padre y le envió un beso al cielo.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Alejandro Fernández Mundial 2026 Mundial 2026 famosos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM