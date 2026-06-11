“Pocas veces me había sentido tan nervioso”: la confesión de Alejandro Fernández tras el himno en el Mundial 2026

El primer partido del Mundial de México contra Sudáfrica dio una victoria al equipo latinoamericano por 2-0. Sin embargo, previo a este encuentro se vivió uno de los momentos más comentados de la jornada: la participación de Alejandro Fernández en la interpretación del Himno Nacional de México.

Vestido de charro, Fernández interpretó el himno. Los espectadores en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) se pusieron de pie, y más de 80 mil aficionados cantaron al unísono con El Potrillo.

El Himno Nacional de México es una creación del poeta mexicano Francisco González Bocanegra y del compositor español Jaime Nunó.

La letra, inspirada en el fervor patriótico, fue escrita por González Bocanegra, mientras que Nunó aportó la melodía que complementó a la perfección las palabras del poeta.

Fernández también compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje: "Nací con dos bendiciones, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo hasta el último día: NACER MEXICANO Y NACER FERNÁNDEZ", expresó.

El mexicano también escribió: "He tenido la fortuna de recorrer el mundo, de cantar en escenarios que alguna vez parecían imposibles y de llevar nuestra música a lugares con los que solo soñaba cuando era niño. Pero hay momentos que llegan para recordarte de dónde vienes".

Captura de pantalla del Instagram de Alejandro Fernández.

"Crecí con el fútbol en casa, con las rivalidades de siempre, con las tardes frente a la televisión y con esa pasión que nos une a todos cuando se trata de México. Y aunque llevo toda una vida sobre los escenarios, pocas veces me había sentido tan nervioso… una cosa es salir a cantar y otra muuuuuy diferente es salir a representar", dijo el cantante sobre la experiencia que vivió el 11 de junio.

Suena el himno de México en la voz de Alejandro Fernández, que hp Aura es escuchar tu himno a estadio lleno en un mundial.

Arranca esto, vamo allá.#mundialdefútbol pic.twitter.com/RLaUkxycuO — Wismer mendoza (@wismerM) June 11, 2026

Además, publicó una fotografía de cuando era niño junto a su padre y le envió un beso al cielo.