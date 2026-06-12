¿Superó Canadá a México? La ceremonia inaugural rindió homenaje a las raíces y diversidad cultural del país

El estadio de Toronto se tiñó de rojo, como una hoja de arce, durante la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 celebrada en territorio canadiense. La música, que buscaba transmitir un mensaje de unidad, diversidad y orgullo por sus comunidades, dio forma a una fiesta que celebró por primera vez la llegada de este evento al país.

Un día después de la inauguración de la 23.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, donde Shakira y Burna Boy fueron los artistas estelares, Canadá realizó su propia ceremonia de apertura para dar la bienvenida al mundo y mostrar la riqueza no solo de sus paisajes, sino también de sus comunidades.

Antes de que el balón rodara en el encuentro entre las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina, los artistas transformaron la cancha en un espectáculo dominado por los colores rojo y blanco, representativos de la bandera nacional.

A las 11.40 horas de Guatemala, Canadá inició la ceremonia con una cuenta regresiva que llevó al público por un recorrido visual por el país y mostró la belleza de sus paisajes. Las imágenes proyectadas evocaron el paso del balón de una generación a otra, para luego dar paso a bailarines que representaban a los pueblos originarios de Canadá al ritmo de su música tradicional.

En medio de la presentación, el cantautor de folk y country William Prince fue el encargado de dar la bienvenida a un lugar donde las montañas se mezclan con el agua y donde las tradiciones se han mantenido por generaciones. Entre danzas y cantos de los pueblos originarios, se abrió paso al acto principal.

“Estamos otra vez aquí, de una costa a la otra. Desde los primeros habitantes de esta tierra hasta aquellos que llegaron de distintas partes del mundo, generación tras generación. Esto es más que un momento; es una conexión real”, dijo, mientras las voces aumentaban de intensidad.

Al sonido de los tambores y los cantos, danzantes de distintas generaciones celebraron la unión de las comunidades canadienses que daban la bienvenida al mundo.

Tanto en francés como en inglés resonaron las palabras: “A través de muchos viajes y voces, hoy estamos todos juntos”. El mensaje retumbó en un estadio que, aunque lucía parcialmente vacío, recibía su primera Copa Mundial de la FIFA como anfitrión.

“Bienvenidos a Canadá, bienvenidos a la Copa Mundial 2026”, se escuchó mientras bailarines vestidos con trajes deportivos en los colores representativos del país retiraban la estructura que cubría el balón central del escenario. Entonces apareció la cantante canadiense de origen italiano Alessia Cara para interpretar Wild Things.

Mientras la artista se adueñaba del escenario, inflables que representaban a un alce, una ballena y un oso polar ingresaron al recinto junto con bailarinas que avivaban el ambiente al ondear banderas. Luego, la intérprete continuó con una mezcla que incluyó Fire, sobre un escenario inspirado en la hoja de arce que identifica a la nación.

El ritmo cambió con la presentación de Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy, quienes aportaron sonidos más urbanos con Siir Siir y pusieron a bailar al público. Durante toda la actuación, los elementos escénicos y el vestuario estuvieron dominados por los colores rojo, blanco y dorado.

Al sonar el coro de “la Copa del Mundo”, los tres artistas protagonizaron uno de los momentos más destacados de una celebración que combinó música, baile y fuegos artificiales. Más adelante, Jessie Reyez y Elyanna retomaron el espectáculo con Illuminate, uno de los sencillos del álbum oficial de la Copa del Mundo.

La fusión de pop y trap mantuvo el ambiente festivo mientras decenas de bailarines y banderolas rodeaban el escenario al ritmo de la canción. Interpretada en inglés y árabe, la pieza marcó otro de los momentos más destacados de la presentación.

En medio de la interpretación se produjo un inconveniente con la escenografía. La estructura metálica e inflable que simulaba el trofeo de la Copa del Mundo sufrió el desprendimiento de uno de sus costados, lo que obligó a retirarla antes del cierre del evento.

Con Illuminate concluyó una ceremonia que, a través de la hoja de arce, los colores nacionales y la representación de las comunidades originarias y de la inmigración, mostró al mundo la riqueza cultural de Canadá.