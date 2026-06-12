Estados Unidos y el mensaje de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 que protagonizaron Lisa, Anita, Future y Tyla

Inspirado en Los Ángeles, considerada una de las capitales mundiales del entretenimiento, y en el marco de la conmemoración de los 250 años de Estados Unidos, el acto puso fin este jueves a las celebraciones inaugurales del torneo.

Con una mezcla de géneros como hiphop, pop y afrobeats, varios artistas participaron en la celebración de la vigésima tercera edición de la Copa Mundial de la FIFA. El espectáculo reunió a figuras como Future, Tyla, Lisa, Anitta y Rema.

Desde el estadio de Los Ángeles, la FIFA cerró los tres espectáculos inaugurales programados para esta edición del torneo, que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. El campeonato contará con 104 partidos y la participación de 48 selecciones que buscarán conquistar el título el próximo 19 de julio.

México abrió las celebraciones el 11 de junio con presentaciones de Shakira, Burna Boy, Los Ángeles Azules y Belinda, entre otros artistas. Canadá, por su parte, celebró este jueves un espectáculo encabezado por Alessia Cara, Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy, en una muestra de la diversidad cultural del país.

A las 17.40 horas de Guatemala comenzó el acto inaugural en Los Ángeles. Un narrador dio la bienvenida al público con el mensaje: “Somos un país construido alrededor de la libertad, que celebra 250 años de espíritu, ambición y oportunidades”, mientras bandas marciales rodeaban el escenario principal.

Al ritmo de los tambores, integrantes de las bandas, vestidos con los colores rojo, blanco y azul, protagonizaron la apertura. “Hoy celebramos en un solo idioma. Alentamos a nuestros ídolos en una sola lengua, un idioma de unidad: el lenguaje del juego universal”, expresó la voz principal del espectáculo.

Con el aumento de la intensidad musical, el escenario comenzó a transformarse. Un jugador vestido de dorado condujo un balón entre las bandas hasta llegar al escenario principal, donde el trofeo de la Copa del Mundo ocupó el centro de un mapa de Estados Unidos proyectado sobre la cancha.

El primero en aparecer fue Future, quien interpretó Game Time, una de las canciones del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El tema combina elementos de hiphop, pop y afrobeats.

Mientras el cantante actuaba, bailarines vestidos de blanco ejecutaban una coreografía con balones dorados. Posteriormente, la atención se centró en Tyla, quien continuó la presentación acompañada por artistas que combinaban acrobacias con el balón y movimientos de baile.

La producción dio paso a Lisa, integrante de Blackpink, quien interpretó Goals, una canción que fusiona k-pop, afrobeats y pop latino. La puesta en escena evocó la industria del entretenimiento de Los Ángeles mediante escenografías inspiradas en algunos de los paisajes más representativos de Estados Unidos. Vestidos de blanco, los bailarines complementaron la propuesta visual del espectáculo.

Frente a una recreación del cartel de Hollywood, la cantante brasileña Anitta se sumó a la presentación, acompañada por una escenografía que simulaba una playa. Al ritmo de Goals, los bailarines recorrieron la cancha alrededor del escenario principal.

Más adelante, el rapero nigeriano Rema apareció para unirse a la interpretación, mientras distintas escenografías representativas de Estados Unidos se integraban al mapa proyectado sobre el terreno de juego. La actuación musical se extendió durante más de siete minutos.

La participación más esperada de la noche fue la de Katy Perry. Sin embargo, la cantante no formó parte del espectáculo principal y apareció durante la ceremonia de las banderas, donde interpretó Wonder. Uno de los momentos más llamativos de su presentación fue la inclusión del niño noruego Tius Luka.