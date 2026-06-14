VIDEO | Tradición japonesa: aficionados limpiaron el estadio de Dallas tras el empate ante Países Bajos

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VIDEO | Tradición japonesa: aficionados limpiaron el estadio de Dallas tras el empate ante Países Bajos

La imagen se viralizó en redes sociales y volvió a generar admiración en todo el mundo ya que desde Francia 1998 los aficionados nipones repiten este gesto de civismo y respeto en cada Copa del Mundo independientemente del resultado.

Alejandra Soto

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Aficionados japoneses limpiaron el estadio de Dallas tras el empate ante Países Bajos. (Foto Prensa Libre: RS).

La afición japonesa volvió a ganarse el reconocimiento mundial tras el empate 2-2 frente a Países Bajos en el AT&T Stadium de Dallas. Una vez finalizado el encuentro, decenas de aficionados permanecieron en las gradas para recoger la basura de su sector, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El gesto no es nuevo. Desde Francia 1998, los aficionados japoneses han convertido la limpieza de los estadios en una tradición durante cada Copa del Mundo, independientemente del resultado obtenido por su selección. Su comportamiento suele generar admiración entre aficionados y organizadores.

Esta conducta refleja valores profundamente arraigados en la sociedad japonesa. Desde temprana edad, los estudiantes aprenden a limpiar sus aulas y espacios comunes, ya que en muchos centros educativos esa responsabilidad recae en los propios alumnos y no en personal de limpieza.

La filosofía detrás de esta práctica se resume en el dicho japonés "Tatsu tori ato wo nigosazu", que puede traducirse como "déjelo tal como lo encontró". El principio promueve el respeto por los espacios compartidos y el bienestar colectivo, valores que los aficionados japoneses continúan demostrando en cada Mundial.

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Especialistas señalan que la atención mediática internacional que ha recibido este gesto a lo largo de los años también ha contribuido a reforzarlo. Los aficionados japoneses sienten orgullo de proyectar estos valores ante el mundo en escenarios deportivos de gran relevancia.

La tradición de limpiar los estadios no se limita a los Mundiales de fútbol. Esta práctica también se ha repetido en otras competiciones internacionales, como el Mundial Sub-20 de Chile y encuentros disputados recientemente en Londres.

Además, la J-League, la liga profesional japonesa, ha promovido desde sus inicios este compromiso comunitario entre sus seguidores. Con el paso de los años, la limpieza de los estadios se ha convertido en una de las señas de identidad del fútbol japonés y en un ejemplo de convivencia que trasciende fronteras.

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