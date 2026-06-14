EN VIVO | Países Bajos vs. Japón: sigue el minuto a minuto del debut en el Grupo F del Mundial 2026

Países Bajos y Japón protagonizan este domingo uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas. La Oranje, tres veces finalista del torneo, busca comenzar con autoridad su camino hacia un título que históricamente se le ha resistido, mientras que los Samuráis Azules intentarán confirmar el crecimiento que han mostrado en los últimos años. Será apenas el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, después de la victoria neerlandesa 1-0 en Sudáfrica 2010.

Japón llega respaldado por una estadística que impone respeto. Desde el 2021 acumula nueve partidos consecutivos sin perder ante selecciones europeas, una racha que incluye triunfos frente a Alemania y España en Qatar 2022, además de victorias como visitante contra Escocia e Inglaterra. Su última derrota ante un equipo de la UEFA fue en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 frente a Bélgica.

El encuentro promete ser uno de los más equilibrados y atractivos de la fase inicial. Países Bajos parte como favorito por su tradición y calidad individual, pero Japón ha demostrado que puede competir de igual a igual contra las potencias europeas.

Con dos estilos de juego distintos y ambiciones elevadas, ambos equipos buscarán dar el primer golpe en un Grupo F que se perfila como uno de los más exigentes del torneo.

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