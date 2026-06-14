Katia Itzel García hace historia: primera mujer mexicana en arbitrar en un Mundial

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Katia Itzel García hace historia: primera mujer mexicana en arbitrar en un Mundial

La árbitra Katia García fungió como cuarta oficial en el partido entre Japón y Países Bajos, en Dallas, y también fue designada para el encuentro entre Inglaterra y Croacia el próximo miércoles en el mismo estadio.

Alejandra Soto

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Katia Itzel García hace historia y se convierte en la primera mujer mexicana en arbitrar en un Mundial. (Foto Prensa Libre: RS).

La mexicana Katia Itzel García escribió una página histórica este domingo 14 de junio al convertirse en la primera mujer de su país en integrar un cuerpo arbitral en un Mundial masculino. La árbitra capitalina fungió como cuarta árbitra en el partido entre Japón y Países Bajos, disputado en Dallas por el Grupo F del Mundial 2026.

En el encuentro también participó la mexicana Sandra Ramírez, quien cumplió funciones como asistente de reserva. La presencia de ambas representa un paso importante para el arbitraje mexicano en la máxima competición del fútbol.

El nombramiento es el más reciente logro en la trayectoria de García, quien en marzo del 2024 se convirtió en la segunda mujer en dirigir un partido de la Liga MX, dos décadas después de Virginia Tovar. También fue la primera árbitra en dirigir un encuentro de la Copa Oro masculina.

Además, formó parte de los Juegos Olímpicos de París 2024 y recibió el Premio Nacional de Deportes 2024 como mejor juez de México. Sus logros la han consolidado como una de las figuras más destacadas del arbitraje femenino mexicano.

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García es una de las dos árbitras centrales designadas por la FIFA para el Mundial 2026, junto con la estadounidense Tori Penso. Ambas siguen el camino abierto por la francesa Stéphanie Frappart, quien en Qatar 2022 se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido de una Copa del Mundo masculina.

En aquel Mundial también hubo presencia mexicana con Karen Díaz como árbitra asistente, un antecedente que refleja el crecimiento sostenido de la participación femenina en el arbitraje de los torneos masculinos de la FIFA.

El próximo compromiso de Katia Itzel García será el 17 de junio, cuando fungirá como cuarta árbitra en el partido entre Inglaterra y Croacia, correspondiente al Grupo L. Sandra Ramírez volverá a acompañarla como asistente de reserva en un nuevo capítulo histórico para el arbitraje mexicano.

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