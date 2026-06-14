EN VIVO | Costa de Marfil vs. Ecuador: sigue el minuto a minuto del debut en el Grupo E del Mundial 2026

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EN VIVO | Costa de Marfil vs. Ecuador: sigue el minuto a minuto del debut en el Grupo E del Mundial 2026

La Tri de Sebastián Beccacece debuta este domingo en la Copa del Mundo ante uno de los equipos más sólidos de África en un duelo que promete ser uno de los más tácticos y equilibrados de la primera jornada del torneo.

Alejandra Soto

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GR7460. FILADELFIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Aficionados animan su equipo este domingo, previo a un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Costa de Marfil y Ecuador en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia (Estados Unidos). EFE/ Sebastiao Moreira

Aficionados animan su equipo este domingo, previo a un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Costa de Marfil y Ecuador en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia. (Foto Prensa Libre: EFE/ Sebastiao Moreira).

Costa de Marfil y Ecuador abren este domingo el Grupo E del Mundial 2026 en uno de los partidos más equilibrados de la primera jornada. La Tri llega con el respaldo de haber sido la selección menos goleada de la eliminatoria sudamericana, con apenas cinco tantos recibidos en 18 partidos, mientras que los Elefantes clasificaron sin recibir goles.

El duelo apunta a ser cerrado y táctico, con dos defensas sólidas como protagonistas. Ambas selecciones compiten directamente por el segundo boleto a la siguiente ronda, en un grupo que también integran Alemania y Curazao, con los alemanes como favoritos para terminar en el primer lugar.

Ecuador cuenta con figuras como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Kendry Páez, mientras Costa de Marfil tiene futbolistas de experiencia en clubes europeos. Una victoria sería clave para cualquiera de los dos, por lo que el partido promete intensidad desde el primer minuto.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

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