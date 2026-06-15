Quién es Vozinha, el portero de 40 años de Cabo Verde que frustró a España en el Mundial 2026

La Selección de España comenzó con un empate sin goles su participación en la Copa del Mundo 2026 al igualar 0-0 frente a Cabo Verde, selección africana que disputa por primera vez el torneo más importante del futbol mundial.

El conjunto caboverdiano resistió durante los 90 minutos y neutralizó a una Roja que nunca logró imponer su estilo de juego. Cabo Verde, junto con Jordania, Uzbekistán y Curazao, forma parte de las cuatro selecciones debutantes en esta edición. El empate frente a una de las favoritas al título se convirtió en una de las principales sorpresas de la jornada.

España nunca encontró el gol que buscó. Luis de la Fuente movió sus piezas con insistencia y recurrió a Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino, pero el marcador no se movió.

La figura del encuentro fue el veterano guardameta Josimar Évora, quien a sus 40 años se convirtió en una de las claves del resultado al detener los intentos de la selección española.

Vozinha, figura del partido

A sus 40 años, Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, fue la figura del encuentro. Sin equipo tras finalizar su vínculo con el Chaves, de la segunda división de Portugal, y con un valor de mercado de 50 mil euros, según Transfermarkt, se convirtió en una de las claves del resultado. Ni siquiera Lamine Yamal, valorado en 200 millones de euros, logró superar al guardameta caboverdiano.

Vozinha destacó con intervenciones decisivas. Primero, ante un disparo de Ferran Torres que se estrelló en el palo al minuto 38. Luego, con una atajada a un cabezazo de Aymeric Laporte poco antes del descanso. Su actuación quedará entre las más destacadas en la historia futbolística de Cabo Verde.

El portero de Cabo Verde llorando después de hacer el mejor partido de su vida contra España y en el Mundial.



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España, sin puntería

La Roja acumuló 21 ocasiones de gol y seis disparos a portería, pero la falta de precisión y la defensa de Cabo Verde impidieron abrir el marcador.

Marc Cucurella insistió desde el lateral izquierdo con centros peligrosos, aunque Ferran Torres no logró concretar las oportunidades generadas. En el tramo final, Dani Olmo ingresó en busca de soluciones, pero tampoco encontró el camino al gol.

El empate deja dudas en España y la obliga a reaccionar en los próximos partidos del Grupo H, donde también enfrentará a Uruguay y Arabia Saudita. Cabo Verde, en cambio, celebró el resultado como un triunfo y sumó una página histórica en su primera participación mundialista.