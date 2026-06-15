Los 14 segundos de Lukaku que salvaron a Bélgica de la derrota ante Egipto

El delantero belga Romelu Lukaku ingresó en el minuto 66 y, en su primera acción, acudió al remate y forzó el gol en propia puerta con el que Bélgica evitó la derrota ante Egipto.

Lukaku, máximo goleador histórico de la selección belga, llegó al torneo después de una temporada marcada por problemas físicos con su club, el Nápoles, y con el combinado nacional.

Egipto fue superior durante buena parte del primer tiempo y encontró el gol por medio de Emam Ashour, quien aprovechó un pase de Mohamed Salah el día de su cumpleaños 34 para abrir el marcador.

Bélgica apenas generó peligro en esa etapa. Su ocasión más clara llegó con un tiro libre de Kevin De Bruyne que se estrelló en el poste, mientras que Thibaut Courtois sostuvo a su equipo con una intervención ante un disparo cruzado de Zico.

El equipo dirigido por Rudi García mostró dificultades para asociarse en ataque. Jeremy Doku intentó desequilibrar por ambas bandas, pero no logró concretar sus acciones. Leandro Trossard tampoco tuvo incidencia y De Bruyne fue el futbolista más claro del conjunto belga.

En el segundo tiempo, Bélgica adelantó líneas y comenzó a jugar más cerca del área egipcia. Youri Tielemans probó con una volea y De Bruyne volvió a generar peligro en las acciones a balón parado.

SAHAYA ADIM ATAR ATMAZ GOLÜ BULDU!



GOL | Belçika 1-1 Mısır



⚽️ 66' Lukaku pic.twitter.com/fDFX9Z7epS — Canlı Goller (@canligollertv1) June 15, 2026

Rudi García buscó más presencia ofensiva con el ingreso de Lukaku. El delantero respondió de inmediato: presionó la acción, atacó el espacio y provocó el error defensivo que terminó en autogol de Hany. El empate llegó justo antes de la pausa de hidratación y cambió el desarrollo del partido.

Bélgica incluso pudo llevarse la victoria con un cabezazo de Brandon Mechele en los minutos finales, cuando Egipto ya había dado ingreso a Hamza Abdelkarim, juvenil del Barcelona, en sustitución de Salah.

El resultado dejó a ambas selecciones con un punto en el inicio de su participación mundialista.