Argentina debuta en el Mundial 2026 con la presión de romper la mala racha sudamericana

Argentina, vigente campeona del mundo, debuta hoy en la Copa del Mundo 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, con Lionel Messi como principal figura, enfrentará a Argelia en Kansas City, en lo que será su estreno en el torneo y el inicio de la defensa del título más importante del futbol mundial.

La Albiceleste llega con la responsabilidad de mostrar su jerarquía desde el primer partido. Su objetivo es comenzar con una victoria que le permita encaminar su participación y consolidar su candidatura al bicampeonato. Scaloni confía en un plantel que combina experiencia y juventud para arrancar con paso firme esta nueva aventura mundialista.

Sin embargo, el contexto sudamericano no ha sido favorable en el arranque del torneo. Tras cinco días de competencia, seis selecciones de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) participan en el Mundial, pero los resultados no las han acompañado.

Paraguay fue el primero en debutar y cayó goleado 4-1 ante Estados Unidos; luego, Brasil empató con 1-1 Marruecos. Ecuador también perdió por la mínima diferencia frente a Costa de Marfil, mientras Uruguay igualó sin brillo ante Arabia Saudita.

Hasta ahora, ninguna selección sudamericana ha conseguido una victoria en el torneo, lo que genera presión adicional para Argentina. La Albiceleste se convierte así en la quinta representación de la región en salir a escena, con la misión de romper esta mala racha y devolver protagonismo a Conmebol en el campeonato.

El antecedente reciente invita a la comparación. En Qatar 2022, Ecuador fue el encargado de inaugurar el Mundial frente al país anfitrión y logró la victoria, con lo cual consiguió el primer triunfo para su selección y para Sudamérica en ese torneo. En contraste, en esta edición del 2026, el arranque ha sido adverso para la región, lo que aumenta la relevancia del partido de Argentina.

Hoy, todos los focos estarán puestos en Messi y sus compañeros, quienes no solo buscan comenzar con el pie derecho, sino también cambiar la dinámica negativa de las selecciones vecinas. El conjunto argentino tiene la oportunidad de marcar un punto de inflexión en el rendimiento sudamericano y confirmar por qué llega como campeón defensor.

Con Colombia aún pendiente de debutar, crece la expectativa sobre lo que pueda hacer Argentina en su estreno. La ilusión permanece intacta: romper la mala racha, sumar los primeros tres puntos y dar el primer golpe de autoridad en el camino hacia la defensa del título mundial.